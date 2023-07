Trwają prace parlamentarne nad zmianami w Prawie energetycznym, które mają wprowadzić taryfy dynamiczne na rynku energii elektrycznej. - Będzie to dobre rozwiązanie, ale nie dla wszystkich - mówi WNP.PL Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Obecnie nie ma obowiązku wprowadzania taryf dynamicznych, choć w praktyce rynkowej takie taryfy już istnieją - na przykład na rynku gazu w relacjach biznesowych, czyli tam, gdzie nie mamy do czynienia z zamrożeniem cen.

Oferty indeksowane do cen giełdowych to nic innego jak taryfa dynamiczna.

- Taryfa dynamiczna jest dobrym produktem, ale dla kogoś, kto rozumie rynek i umie zarządzać swoim zużyciem energii - mówi prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin.

Chodzi o to, by odbiorcy mogli zużywać więcej energii wtedy, gdy jest ona tańsza, i oszczędzać ją, gdy jest droższa. Obecnie odbiorcy energii w Polsce płacą ceny stałe, uśrednione, wyliczone przez dostawcę na podstawie prognoz zużycia. Co prawda część odbiorców może korzystać z taryf dwustrefowych. Wówczas inną cenę płacą za energię zużywaną w dzień, a inną w nocy. Nie ma jednak w Polsce jeszcze tzw. taryf dynamicznych prądu.

- Dzisiaj nie ma obowiązku wprowadzania taryf dynamicznych, choć w praktyce rynkowej takie taryfy już istnieją. Pojawiły się na przykład na rynku gazu w relacjach biznesowych, czyli tam, gdzie nie mamy zamrożenia cen. Mówię o ofertach indeksowanych do cen giełdowych, bo to przecież nic innego jak taryfa dynamiczna - mówi WNP.PL Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Z taryfy dynamicznej trzeba będzie umieć dobrze korzystać

Jaki może być skutek wspomnianych prac w Sejmie? Wprowadzenie obowiązku przedstawienia taryfy dynamicznej odbiorcom w gospodarstwach domowych. Sprzedawca energii elektrycznej będzie mógł oferować prąd po innej cenie w różnych porach.

- Taryfa dynamiczna jest dobrym produktem, ale dla kogoś, kto rozumie rynek i umie zarządzać swoim zużyciem energii. Taka taryfa może przynieść korzyść w sytuacji, kiedy pojawiają się tzw. ceny ujemne, co oznacza, że odbiorca zostanie wynagrodzony za to, że zużyje energię w określonym czasie - tłumaczy Rafał Gawin.

Podkreśla, że może się tak zdarzyć, że cena energii będzie bardzo wysoka. Aby uniknąć skutków wysokich cen, odbiorca powinien posiadać umiejętność zarządzania swoim zużyciem energii, aby w takich sytuacjach wykorzystywać jej jak najmniej (czyli ograniczać swoje koszty).

- Taryfa dynamiczna daje szansę na oszczędność kosztów, ale pod warunkiem, że będziemy umieli z niej korzystać: rozumiemy, jak działa rynek, od czego zależą ceny energii, jak się kształtują w poszczególnych godzinach i mamy możliwość oraz umiejętność zarządzania swoim zużyciem - zaznacza Rafał Gawin.

Własne źródło energii plus magazyn. To się może opłacić

W jego ocenie jest duża grupa gospodarstw domowych, która ma takie możliwości techniczne, to przede wszystkim prosumenci, a szczególnie też ci odbiorcy, którzy posiadają magazyn energii.

Kiedy energia jest droga, a nasz magazyn jest pełny, to odbiorca może korzystać z własnej energii i nie musi jej pobierać z sieci. Co więcej: jeżeli sam nie konsumuje energii, może ją wprowadzić do sieci i na tym zarobić.

Nowe regulacje, które są projektowane, wprowadzają pojęcie agregatora. To będzie podmiot, który świadczy dla odbiorców usługi zarządzania energią. Jeżeli ktoś posiada urządzenia techniczne, ale nie ma wiedzy i umiejętności, jak je dobrze wykorzystać, to może skorzystać z usług agregatora, który będzie zarządzał zużyciem energii u wielu odbiorców, gdzie jeden odbiorca np. więcej wytwarza, a inny - więcej zużywa.

Jeżeli prace w parlamencie potoczą się pomyślnie, to nowe przepisy już niedługo mogą trafić do podpisu prezydenta.