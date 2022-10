Takiego spadku jeszcze nie mieli. Nawet w czasie pandemii było lepiej

- Kosztów prądu nie da się dłużej przekładać na ceny dla klientów - mówi Przemysław Piebiak, prezes Packprofilu. - Stawiamy na własne odnawialne źródła energii elektrycznej.

Jak duże znaczenie mają w waszej działalności koszty energii elektrycznej?

- Packrofil zajmuje się produkcją tektury i opakowań z tektury. Tekturę w 100 proc. wytwarzamy z makulatury. Oferujemy przede wszystkim różnego rodzaju opakowania do transportu i ochrony towarów podczas transportu oraz tuleje tekturowe. Jesteśmy największym w Europie producentem kątowników z tektury.

Energia elektryczna jest nam potrzebna głównie do zasilania maszyn produkcyjnych. To są bardzo energochłonne maszyny, a szczególnie energochłonna jest maszyna tekturnicza, która zużywa około 90 proc. energii konsumowanej w całym zakładzie.

Zużywamy blisko 700 MWh energii elektrycznej miesięcznie, co się przekłada na około 8000 MWh rocznie. Packprofil jest dużym konsumentem energii elektrycznej. Formalnie kwalifikujemy się do kategorii przedsiębiorstw energochłonnych.

"Zmieniliśmy sposób zakupów prądu, bo kontrakty terminowe były dla nas zbyt drogie"

Jak kupujecie energię elektryczną, jak kontraktujecie jej dostawy?

- Do końca 2021 roku kupowaliśmy energię albo bezpośrednio od producentów, albo od sprzedawców energii, spółek obrotu, a najczęściej w rocznych kontraktach terminowych. Od początku 2022 roku kupujemy prąd po cenach giełdowych z rynku spotowego. Każdego dnia po godzinie 16 wiemy, ile będziemy płacić za prąd w poszczególnych godzinach doby dnia następnego.

Z czego wynikała zmiana sposobu kontraktowania zakupu prądu i jak na tym wyszliście?

- Zmieniliśmy sposób zakupów prądu, bo kontrakty terminowe były dla nas zbyt drogie. Oferty były tak wysokie, że ich przyjęcie oznaczałoby brak opłacalności produkcji.

W 2021 roku płaciliśmy za energię poniżej 300 zł/MWh, a oferty w kontraktach terminowych na 2022 rok nie schodziły poniżej 1000 zł/MWh, a sięgały nawet 2500 zł/MWh. W zakupach na rynku spotowym płacimy bardzo różnie, bo już bywało, że w danej godzinie płaciliśmy poniżej 500 zł/MWh, ale niekiedy ceny godzinowe przekraczały 3700 zł/MWh.

W sumie jednak zmiana kontraktowania prądu, czyli odejście od kontraktów terminowych na rzecz zakupów na giełdowym rynku spotowym, była opłacalna, bo średnia cena miesięczna wychodzi znacznie mniejsza niż byłaby w kontraktach terminowych.

Po zmianie sposobu kontraktowania zakupu prądu jesteście w stanie utrzymać opłacalność produkcji?

- Sytuacja jest bardzo zmienna. U nas energia elektryczna stanowi od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu procent wartości sprzedaży. Jeżeli ceny prądu oraz innych nośników energii układają się dla nas korzystnie, to produkcja jest opłacalna, a jeśli rosną, to wtedy zwykle wychodzimy na zero, ale zdarzało się, że okresowo byliśmy na minusie

"Celowe byłoby ustalenie ustalenie maksymalnych cen sprzedaży prądu dla przemysłu na poziomie 180 euro/MWh"

Daje się przekładać wzrost cen energii elektrycznej na ceny sprzedaży waszych produktów?

- W I półroczu 2022 wzrost kosztów prądu dawało się przekładać na ceny sprzedaży produktów dla klientów, ale obecnie to już niemożliwe. Popyt osłabł na tyle, że ceny opakowań z tektury spadają już od dobrych dwóch miesięcy. Nie mamy miejsca na korekty cen sprzedaży w górę z powodu cen prądu, a wręcz przeciwnie. Nasi klienci, jak branża AGD czy producenci mebli, oczekują od nas obniżek cen.

Mówiąc kolokwialnie, jedziecie na stratach?

- Nie, ale jesteśmy blisko zera.

Jest wiele zapowiedzi rządu dotyczących mrożenia cen sprzedaży prądu. Czego państwo oczkujecie krótkoterminowo?

- Z naszego punktu widzenia jedyna sensowna krótkoterminowo propozycja interwencji państwa na rynku energii elektrycznej, która się przewijała medialnie, to ustalenie maksymalnych cen sprzedaży prądu dla przemysłu.

W naszej ocenie celowe byłoby jej ustalenie na poziomie 180 euro/MWh, czyli na proponowanym przez KE poziomie ograniczenia przychodów rynkowych wytwórców energii elektrycznej.

To nadal byłoby dużo drożej niż w poprzednich latach, ale cena rzędu 180 euro/MWh to cena do zaakceptowania, tzn. taka, z którą przemysł energochłonny by sobie poradził na rynku.

Czy to, że rynek przestał przyjmować podwyżki cen opakowań tekturowych wynikające ze wzrostu cen prądu, to zapowiedź recesji?

- Wiele zakładów przemysłowych będących naszymi klientami ze względu na wysokie ceny prądu było zmuszonych ograniczyć lub okresowo wstrzymać produkcję. Gdy nasi klienci ograniczają produkcję, to siłą rzeczy mniej u nas zamawiają produktów do ochrony towarów w transporcie.

Niestety, widać już osłabienie popytu w gospodarce i to się przekłada na takie firmy, jak nasza. To jeszcze nie jest recesja, ale nie przypominam sobie takiego spadku popytu na nasze produkty, jak obecnie. Nawet podczas pandemii koronawirusa popyt był większy niż obecnie.

"Chcemy energią z własnej elektrowni PV pokrywać przynajmniej 50 proc. naszego zapotrzebowania na prąd."

Maksymalne ceny na prąd mogą pomóc na krótko, a jaką widzicie receptę na długoterminową stabilizację cen prądu na akceptowalnym poziomie?

- Stawiamy na własne odnawialne źródła wytwarzania energii elektrycznej. Na razie mamy małą pilotażową instalację PV. Chcemy ją rozbudować tak, żeby energią z własnej elektrowni PV pokrywać przynajmniej 50 proc. naszego zapotrzebowania na prąd.

Później, jeśli to będzie możliwe, bo obecnie MPZP (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - dop. red.) tego nie dopuszcza, chcielibyśmy zbudować też elektrownię wiatrową. Wiatraki i PV dobrze się uzupełniają. Na razie czekamy na wydanie warunków przyłączenia dla planowanej elektrowni fotowoltaicznej. Mam nadzieję, że nie dostaniemy odmowy.

Czy zainteresowanie autoprodukcją prądu jest w przemyśle energochłonnym regułą, czy mimo wszystko raczej wyjątkiem?

- Nie znam firmy energochłonnej, która nie robiłaby czegoś na własną rękę, żeby chociaż częściowo uniezależnić się od rynku energii, od zewnętrznych zakupów energii. Zwykle są to pomysły na autoprodukcję energii.

Na tak niestabilnym rynku energii, jak obecnie, bez własnych źródeł energii jest bardzo trudno określić nawet ceny własnych produktów, bo nie wiadomo, co się zdarzy za miesiąc czy dwa.

Aby zmniejszyć koszty energii, niektóre procesy produkcyjne przesuwamy poza godziny szczytowego zapotrzebowania na prąd, kiedy jest on najdroższy. To czasami daje nam oszczędności rzędu kilku tysięcy złotych na dobę. Rozwiązania oszczędnościowe, których rok temu nie braliśmy pod uwagę, teraz są standardem.

Skoro macie możliwości dość elastycznego sterowania produkcją, to czy nie myśleliście o wejściu na rynek usług DSR?

- Jesteśmy na rynku usług DSR, działającego w ramach rynku mocy, już od dwóch lat i nie narzekamy. Nasze doświadczenie mówi, że jeśli po redukcji zapotrzebowania na moc zakład ma możliwości szybkiego wznowienia produkcji, to uczestnictwo w rynku DSR jest opłacalne.

