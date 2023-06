Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie mieliśmy właśnie do czynienia z nadzwyczajnymi wydarzeniami. W sprawę zaangażował się nawet premier Mateusz Morawiecki. A wszystko za sprawą akcji Elektrociepłowni Będzin, które podrożały prawie 1000 proc. w ciągu miesiąca.

W ciągu ostatniego miesiąca, do początków giełdowej sesji 22 czerwca 2023 r., akcje Elektrociepłowni Będzin podrożały blisko 1000 proc. To jeden z najlepszych wyników w historii GPW.

EC Będzin poinformowała wieczorem 21 czerwca, że rozpoczyna rozmowy ze spółką Orlen Synthos Green Energy ws. budowy reaktorów jądrowych BWRX-300. OSGE podała jednak, że nie zamierza budować reaktorów na terenach EC Będzin.

Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się z prośbą do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, aby w trybie pilnym przygotował raport nt. wzrostów cen akcji EC Będzin.

22 czerwca 2023 r. z pewnością przejdzie do historii Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie. Rzadko bowiem się zdarza, żeby premier poprosił przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zająć się notowaniami akcji konkretnej spółki i żeby głos w tej sprawie zajął zarząd GPW. A tak się właśnie stało 22 czerwca w przypadku akcji Elektrociepłowni Będzin.

Nikt nic nie wie, powstaje wiele pytań i domysłów

Sprawa zamieszania zaczęła się na początku czerwca 2023 r. Wtedy akcje EC Będzin zaczęły bardzo mocno rosnąć. Było to o tyle zaskakujące, że spółka nie podawała żadnych informacji mogących uzasadniać silne wzrosty, a warto przy tym pamiętać, że od wielu miesięcy EC Będzin przynosiła straty - tylko w pierwszym kwartale 2023 r. strata netto sięgnęła 70,5 mln zł.

Jako jedni z pierwszych na WNP.PL opisaliśmy tę sytuację. W tekście z 7 czerwca zwracaliśmy uwagę na wzrosty notować akcji EC Będzin, które wówczas w ciągu tygodnia podrożały 137,50 proc.

Sprawa już wówczas była często komentowana na forach dyskusyjnych i w mediach społecznościowych. Wspólną cechą tych dyskusji było to, że nikt nic konkretnego nie wiedział i roiło się od różnych domysłów. A akcje nadal rosły, i to nawet po kilkanaście, czy ponad 20 proc. w ciągu jednego dnia.

Akcje EC Będzin skupował główny akcjonariusz firmy, czyli Grupa Altum, działającej w branży finansowej. Prezes Grupy Altum, Przemysław Bałdyga, jest członkiem rady nadzorczej EC Będzin SA Grupa Altum posiada 45,33 proc. będzińskiej spółki.

Zapowiedź rozmów w sprawie reaktora jądrowego w Będzinie. I szybkie dementi

Niepewność dotycząca wzrostów cen akcji trwała do 21 czerwca. Wieczorem tego dnia EC Będzin w komunikacie poinformowała, że 21 czerwca 2023 r. zawarła umowę o zachowaniu poufności ze spółką Orlen Synthos Green Energy.

Umowa miała dotyczyć rozpoczęcia przez obie spółki rozmów oraz wymiany informacji w sprawie podjęcia potencjalnej współpracy w zakresie możliwości realizacji inwestycji polegającej na wdrażaniu małych reaktorów modułowych w technologii BWRX-300 na terenach znajdujących się w posiadaniu spółek zależnych EC Będzin.

W komunikacie podkreślono, że zawarcie umowy stanowi początek rozmów pomiędzy stronami dotyczących projektu i docelowa struktura współpracy, forma jak i warunki realizacji projektu nie są przez strony ustalone, w szczególności umowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do realizacji projektu ani prowadzenia rozmów w celu jego realizacji.

Czyli oznaczałoby to, że EC Będzin i Orlen Synthos Green Energy zapowiedziały, iż będą rozmawiać o ewentualnej inwestycji i że żadnych konkretów na razie nie ma i nie wiadomo, czy kiedykolwiek one będą.

W reakcji na tę wiadomość, na otwarciu sesji 22 czerwca akcje EC Będzin nadal mocno rosły. Na zamknięciu sesji 21 czerwca za jedną akcję płacono 71,00 zł., a na otwarciu sesji 22 czerwca było to już 80,00 zł, potem kurs jeszcze wzrósł do 88,00 zł. Wtedy był o niemal 1000 proc. większy niż jeszcze miesiąc temu. Tym samym była to jedna z najlepszych okazji inwestycyjnych w historii warszawskiej giełdy.

Wtedy doszło do sytuacji zaskakującej. Otóż spółka Orlen Synthos Green Energy oficjalnie poinformowała, że nie planuje współpracy z EC Będzin, zaś przedmiotowa umowa o zachowaniu poufności podpisana została na prośbę EC Będzin w celu przedstawienia kryteriów posiadanej lokalizacji. Było to zaskoczenie dla wszystkich, w tym akcjonariuszy EC Będzin.

Od tej chwili zaczęła się gwałtowna wyprzedaż akcji spółki, na koniec dnia spadki sięgnęły 54,93 proc. i za jedną akcję będzińskiej spółki płacono 32,00 zł.

Interwencja Mateusza Morawieckiego i jego prośba do KNF

W sprawę wzrostów akcji EC Będzin zaangażował się nawet premier Mateusz Morawiecki. W mediach społecznościowych napisał, że w związku z wątpliwościami ws. akcji EC Będzin zwrócił się z prośbą do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, aby w trybie pilnym przygotował raport, który będzie podstawą do dalszych kroków. Takiej sytuacji, nie było od bardzo dawna.

Jacek Barszczewski, rzecznik prasowy KNF poinformował, że zachowanie notowań spółki EC Będzin, jak w każdym przypadku, kiedy pojawiają się wątpliwości dotyczące możliwości wykorzystania informacji poufnych lub potencjalnej manipulacji, jest poddawane przez KNF wnikliwej analizie.

- Nadzór podejmuje w takich sytuacjach szereg czynności wyjaśniających, a w przypadku uzasadnionego podejrzenia wykorzystania informacji poufnych lub manipulacji, kieruje stosowne zawiadomienia do organów ścigania. Nadzór zawsze dąży do tego, aby w maksymalnym zakresie informować szeroki rynek o efektach działań nadzorczych - dodał Jacek Barszczewski.

Przypomniał, że możliwość przekazywania do publicznej wiadomości informacji na temat działań nadzoru jest w tego typu sytuacjach ściśle uregulowana przepisami prawa, a także uzależniona od okoliczności danej sprawy, przede wszystkim takich, jak dobro działań prowadzonych na dalszym etapie przez organy ścigania.

- KNF z pełną stanowczością wykorzystuje posiadane narzędzia do wnikliwego wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy spółki EC Będzin, kierując się dobrem polskiego rynku kapitałowego i wszystkich uczestników rynku - podsumował Jacek Barszczewski.

W wyjaśnienie sprawy postanowiła zaangażować się także Giełda Papierów Wartościowych.

- W związku z pojawiającymi się pytaniami na temat zachowania notowań akcji spółki EC Będzin informujemy, że w ramach standardowych działań nadzorczych GPW przeprowadziła badanie ostatniego wzrostu kursu akcji spółki Będzin - podała GPW w komunikacie.

Jak wyjaśniono, badania obejmują m.in analizę aktywności uczestników obrotu, komunikaty publikowane przez samego emitenta oraz wiadomości innych podmiotów pojawiające się w przestrzeni medialnej.

Zaznaczono przy tym, że informacje o podjętych ustaleniach i ewentualnych dalszych działaniach stanowią tajemnicę zawodową w rozumieniu art. 147 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi i w związku z tym mogą być przekazywane wyłącznie uprawnionym organom.

Elektrociepłownia Będzin się broni: dołożyliśmy wszelkiej staranności

Co ważne, do powstałego zamieszania postanowił się odnieść także zarząd EC Będzin. W wydanym oświadczeniu zapewnia, że "spółka Elektrociepłownia Będzin SA dołożyła wszelkiej staranności w informowaniu rynku o sprawach istotnych dla spółki".

Zaznacza, że spółka, w oparciu o swoje spółki zależne (czyli EC Będzin sp. z o.o), realizuje przyjętą strategię rozwoju podejmując wyzwania, jakie stawia transformacja energetyczna. Równolegle analizuje możliwości zastosowania innych technologii bezemisyjnych, instalacji energetyczno-ciepłowniczych zgodnie z panującym trendem w Unii Europejskiej.

Jak podkreśla zarząd EC Będzin, podpisana 21 czerwca umowa miała na celu stworzenie przestrzeni do wymiany dokumentów i informacji mających na celu ocenę potencjału ewentualnej lokalizacji.

Przypomniano, że spółka wyraźnie zaznaczyła w opublikowanym komunikacie, iż umowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do realizacji projektu ani prowadzenia rozmów w celu jego realizacji.

- Niezależenie od powyższego, przestrzegając najwyższych standardów etycznych, przepisów prawa oraz wewnętrznych procedur, spółka deklaruje pełną współpracę z wszystkimi organami mającą na celu wyjaśnienie pojawiających się w przestrzeni medialnych wątpliwości dotyczących obrotu akcjami Spółki. Mając na uwadze fakt, iż akcje spółki są przedmiotem obrotu na GPW, o podjętych decyzjach poinformujemy niezwłocznie w trybie właściwym dla spółek publicznych - podał zarząd EC Będzin SA.

Sprawa z pewnością będzie miała swój dalszy ciąg i szybko nie ucichnie. Sama spółka jest w trudnej sytuacji finansowej. Strata netto grupy Elektrociepłowni Będzin w pierwszym kwartale 2023 r. wyniosła 70,5 mln zł, podczas gdy w pierwszym kwartale 2022 r. strata netto sięgnęła 55,1 mln zł. Zarząd zapowiada "drastyczne" działania naprawcze.