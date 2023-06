Tam wydobywają więcej węgla brunatnego niż w Polsce. Potentatami są nasi sąsiedzi

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zwraca uwagę, że kopalnia Turów jest jedną z wielu kopalń węgla brunatnego działających na pograniczu Polski, Czech i Niemiec. W tym regionie w Niemczech i w Czechach wydobywa się więcej węgla brunatnego niż w Polsce.

W 2022 r. w Niemczech wydobyto 130,8 mln ton węgla brunatnego, a w Czechach 33,4 mln ton. W Polsce wydobycie węgla brunatnego było na poziomie 54,6 mln ton.

Kopalnia Turów wydobywa ok. 8 mln ton węgla brunatnego rocznie.

Obecnie moc zainstalowana Elektrowni Turów to 2 029 MW. Produkcja energii elektrycznej netto w 2021 roku wyniosła 10,06 TWh, a sprzedaż ciepła w tym okresie - 732 tys. GJ.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał wykonanie decyzji środowiskowej dotyczącej koncesji na wydobycie węgla dla kopalni w Turowie po 2026 r. Skargę na decyzję środowiskową złożyły jesienią 2022 r. m.in. Fundacja Frank Bold, Greenpeace oraz Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA.

W Niemczech i Czechy węgiel brunatny wydobywa się na dużą skalę

PGE zwraca uwagę, że w bliskim sąsiedztwie kopalni Turów prowadzone jest wydobycie węgla brunatnego w Niemczech i w Czechach.

W Niemczech działa kilka kopalń węgla brunatnego w pobliżu polskiej granicy. I tak koncern MIBRAG wydobywa węgiel brunatny w kopalniach Profen oraz Vereinigtes Schleenhain. Warto zaznaczyć, że MIBRAG to spółka zależna czeskiej grupy Energetický a průmyslový holding (EPH), znanej także w Polsce. EPH był właścicielem kopalni węgla kamiennego Silesia, którą sprzedał grupie Bumech.

Co ciekawe, EPH posiada również 50 proc. udziałów w innej niemieckiej grupie, zajmującej się wydobyciem węgla brunatnego: LEAG. Grupa LEAG prowadzi wydobycie w kopalniach Welzow-Süd, Jänschwalde, Nochten oraz Reichwalde​​​​​​​.

Z kolei grupa Romonta eksploatuje kopalnię Amsdorf.

Na szeroką skalę węgiel brunatny wydobywany jest także w Czechach. Spółka skarbu państwa CEZ prowadzi eksploatację w kopalniach Bílina oraz Nástup Tušimice a grupa Sev.en Energy wydobywa węgiel brunatny w kopalniach ČSA oraz Vršany. Z kolei spółka Sokolovská Uhelná prowadzi eksploatację w kopalni Jiři.

Z danych Euracoal (Europejskie Stowarzyszenie Węgla) wynika, że w 2022 r. w Niemczech wydobyto 130,8 mln ton węgla brunatnego, a w Czechach 33,4 mln ton. W Polsce wydobycie węgla brunatnego było na poziomie 54,6 mln ton.

Znaczące ilości węgla brunatnego w 2022 r. wydobywano także w Bułgarii (35,5 mln ton) oraz Rumunii (18,2 mln ton), Grecji (13,7 mln ton) i na Węgrzech (4,9 mln ton). Niewielkie ilości wydobywano także na Słowacji oraz w Słowenii.

Istotna rola węgla brunatnego w Czechach. Kluczowy pracodawca w kilku regionach

Ośrodek Studiów Wschodnich (OSW) w swojej analizie dotyczącej sektora węgla brunatnego w Czechach i w Niemczech podkreślił, że węgiel brunatny wciąż odgrywa istotną rolę w energetyce Czech i Niemiec, pozostając jednym z kluczowych źródeł energii elektrycznej. Kraje te - oraz Polska - to najwięksi producenci i konsumenci tego surowca w UE.

Udział węgla brunatnego w miksie energetycznym obydwu państw wykazuje tendencję spadkową, na co wpływają ambicje polityki klimatycznej UE, w tym zwłaszcza rosnące ceny uprawnień do emisji CO2.

Ośrodek podaje, że węgiel brunatny w 2019 r. miał blisko 40 proc. udział w produkcji energii elektrycznej w Czechach.

OSW wskazuje, że kopalnie węgla brunatnego oraz zasilane nim elektrownie i ciepłownie są szczególnie istotne dla gospodarek regionów węglowych, jednak nawet tam ich znaczenie maleje z biegiem czasu. Prywatna czeska grupa Sokolovská Uhelná to największy pracodawca w regionie karlowarskim, gdzie zarządza kopalnią i pobliską elektrociepłownią.

Podobnie dużą rolę w sąsiednim kraju usteckim odgrywają koncerny ČEZ i Sev.en Energy. Ten pierwszy, poprzez spółkę Severočeské Doly kontroluje połowę wydobycia węgla brunatnego w Czechach i leżące w pobliżu dwóch kopalń cztery elektrociepłownie (a także kolejne, w innych częściach kraju).

Z kolei prywatna czeska grupa Sev.en Energy eksploatuje w regionie usteckim dwie kopalnie, odpowiadające łącznie za 30 proc. wydobycia surowca w kraju, a z jednej z nich zasila własną dużą elektrownię.

Liczba osób pracujących w branży górniczej (w tym w związanym z węglem kamiennym regionie morawsko-śląskim) od początku transformacji wyraźnie spadła - ze 106 tys. w 1990 r. do 40 tys. 10 lat później i 14 tys. w 2018 r.

Węgiel brunatny był największym źródłem energii elektrycznej w Niemczech

Węgiel brunatny wciąż odgrywa także bardzo ważną rolę w elektroenergetyce Niemiec. OSW informuje, że w 2019 r. odpowiadał on za 18,6 proc. produkcji energii elektrycznej, będąc największym źródłem jej pozyskiwania - przed wiatrem na lądzie (16,5 proc.), ale za OZE w ujęciu łącznym, z których powstało 40,1 proc. prądu.

Branża węgla brunatnego pozostaje istotnym czynnikiem gospodarczym w regionach wydobycia. W kopalniach i elektrowniach pracuje tam ok. 20 tys. osób, ale pośrednio branża daje zatrudnienie szacunkowo nawet 70 tys. ludzi w całym kraju. Szczególnie we wschodnich landach, które borykają się z problemami strukturalnymi, takimi jak ucieczka przemysłu, starzenie się społeczeństwa czy wyludnienie, przemysł węglowy od lat należy do największych i najbardziej atrakcyjnych pracodawców, a także ważnych płatników podatków do budżetów samorządowych.