Tani prąd. Wkrótce upływa ważny termin

Z końcem czerwca mija termin składania wniosków o skorzystanie z zamrożonych cen energii przez gospodarstwa domowe. Do skorzystania z limitów wyższych niż 2000 kWh są uprawnione rodziny wielodzietne, rolnicy i gospodarstwa domowe z osobami niepełnosprawnymi.

Wkrótce upływa ostateczny termin, w którym część gospodarstw domowych może starać się o skorzystanie z zamrożonych cen energii, w ramach tzw. Tarczy Solidarnościowej. Większość gospodarstw korzysta z zamrożonych cen do zużycia 2000 kWh. Gospodarstwa, w których są osoby z niepełnosprawnościami, mogą wystąpić o podwyższenie limitu do 2600 kWh, a rolnicy i rodziny wielodzietne (posiadające Kartę Dużej Rodziny) mogą skorzystać z limitu do 3000 kWh.

W tym celu trzeba do 30 czerwca złożyć wniosek do przedsiębiorstwa energetycznego. Można to zrobić osobiście, za pomocą poczty lub elektronicznie. W tym ostatnim wypadku trzeba jednak mieć kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty (certyfikat z e-Dowodu).

Jednostki samorządu terytorialnego, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej (np. szkoły, placówki służby zdrowia), które także mogą skorzystać z zamrożonych cen mają czas na złożenie wniosku do 30 listopada.