Tarcza antykryzysowa szansą na szybszą transformację polskiej energetyki

- Rząd przedstawił tzw. pakiet antykryzysowy, którego wartość może sięgnąć 212 mld zł. Częścią pakietu jest Fundusz Inwestycji Publicznych o wartości 30 mld zł, którego celem jest pobudzenie gospodarki poprzez inwestycje publiczne w infrastrukturę, szpitale, szkoły, cyfryzację, biotechnologię i energetykę. Część tych pieniędzy może strategicznie zostać przeznaczona na rozwój przemysłu pracującego na rzecz fotowoltaiki i energetyki wiatrowej – mówi WNP.PL Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO).





Szansa dla Polski

Zwraca uwagę, że dziś Chiny - w związku z tym, że się "zatruły" wyziewami, rezultatem m.in. pracy tradycyjnego przemysłu energetycznego - nie mogą już produkować bez oglądania się na efekty środowiskowe; muszą więc zwiększyć koszty produkcji. Po drugie: nie mogą już pracować bez zabezpieczeń socjalnych, a to też przecież niemałe koszty. Po trzecie: nie mogą już subsydiować swej produkcji, a po czwarte: Chińczycy zamrozili środki w olbrzymiej skali w produkcji w technologiach, które nie są już najnowsze. Tworzy się zatem przestrzeń i potrzeba do odbudowy potencjału wytwórczego w Unii.- W UE są instrumenty, dzięki którym możemy rozwinąć przemysł zielonych technologii. Jeżeli, w pełni zgodnie z zasadami pomocy publicznej, użyjemy funduszy regionalnych, krajowych i Zielonego Ładu, a także zainwestujemy w nowe technologie na dużą skalę, to doprowadzimy do sytuacji, że możemy nie być całkowicie zależni od Chin – podpowiada Grzegorz Wiśniewski.Jak mówi, UE straciła przywództwo w produkcji komponentów dla fotowoltaiki 10 lat temu. Teraz koronawirus buduje świadomość decydentów i stwarza pretekst do zmiany tej sytuacji.Polska, przy dużym i szybko rosnącym rynku PV i kilku firmach produkujących moduły oraz przy przyjaznej dla fotowoltaiki polityce, ma unikatową możliwość wpisania się w tę szerszą, unijną koncepcję.Grzegorz Wiśniewski wylicza, że skoro łącznie 30 mld zł w ramach pakietu antykryzysowego ma trafić na infrastrukturę, biotechnologię, edukację i energetykę, to na samą energetykę mogą przypaść środki w wysokości od 5 do 10 mld zł.- To już pieniądze, które mogą coś istotnie zmienić w polskiej energetyce. Warunkiem jest jednak to, by tych środków nie rozpraszać na wiele działań i nie przeznaczać na wsparcie paliw kopalnych – dodaje Grzegorz Wiśniewski.Jak uważa, w 2020 r. Polska może stać się trzecim co wielkości rynkiem dla fotowoltaiki w UE - przeznaczy na inwestycje ok. 8 mld zł. Warto zatem, by na rodzimy rynek (choć nie tylko) mieć własną produkcję urządzeń - dać szansę krajowym firmom. Najpierw poprzez wsparcie na krajowym rynku, aby potem - także dzięki krajowemu programowi badawczemu - miały „dobre odbicie” w eksporcie. Żeby zyskać wymagany efekt skali, działania te należy skoordynować w regionie na poziomie UE.Polska powinna rozwijać nie tylko technologię fotowoltaiczną, ale również tę dla energetyki wiatrowej na lądzie i na morzu.- Na morzu będziemy stawiali farmy wiatrowe po roku 2025, raczej bliżej roku 2030 - i tam powinny pójść środki na programy badawcze, ale nie proste programy stymulujące. Wcześniej trzeba postawić na lądową energetykę wiatrową. Już teraz w Polsce produkujemy bardzo dużo urządzeń i komponentów dla tego rodzaju energetyki - łopaty, prądnice, wieże i wiele innych elementów. Podstawą jest jednak to, aby szukając wsparcia dla technologii w energetyce wiatrowej, znieść zasadę 10 H, która blokuje nie tylko inwestycje, ale także rozwój tej technologii. Niedopuszczalne, aby dzisiaj, w obliczu poszukiwania instrumentów pobudzenia gospodarki i w takiej sytuacji, kiedy to jest najtańsze w kraju i dostępne źródło energii, zachowywać jakakolwiek blokady – podsumowuje Grzegorz Wiśniewski.