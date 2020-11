Tauron angażuje się w transformację energetyczną Małopolski

Wdrażanie projektów pilotażowych oraz prace przy przygotowaniu planu transformacji energetycznej przewiduje porozumienie zawarte przez Tauron Polska Energia i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

W styczniu 2020 województwo dołączyło do Platformy Regionów Węglowych w Transformacji. Prowadzony jest również dialog ze stroną rządową i Komisją Europejską o włączenie Małopolski do wsparcia ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.Przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego został powołany interdyscyplinarny zespół do przygotowywania Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji, a do współpracy zaproszono 37 instytucji ze świata nauki, biznesu, administracji oraz organizacji pozarządowych.Wśród nich jest Tauron, którego przedstawiciele przekazali informacje nt. wstępnych planów transformacji spółek w ramach grupy Tauron w Małopolsce w perspektywie 2030 roku. Plany te stanowiły podstawę do negocjacji ze stroną rządową i Komisją Europejską ws. umożliwienia regionowi korzystania ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.Obecnie, jak wskazuje Tauron, Małopolska wymieniana jest jako jedno z sześciu polskich województw, które mogą ubiegać się o wsparcie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, a aktualnie fundusz ten przewiduje dla Polski kwotę ponad 3,5 miliarda euro.W pierwszych trzech kwartałach 2020 grupa Tauron wg. wstępnych danych osiągnęła zysk EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe) w wysokości 3, 414 mld zł, w tym działalność zaniechana 91 mln zł. W analogicznym okresie 2019 grupa Tauron osiągnęła EBITDA w wysokości 3,016 mld zł.