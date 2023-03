Tauron aż pięciokrotnie zwiększył inwestycje w OZE

Grupa Tauron w 2022 roku w segmencie OZE zainwestowała 459 mln zł wobec 90 mln zł rok wcześniej. - Na etapie zaawansowanych analiz mamy kilkanaście projektów o łącznej mocy około 800 MW – poinformował Paweł Szczeszek, przesz Taurona Polska Energia.

- Jednym z najważniejszych wydarzeń w 2022 roku było przyjęcie nowej strategii grupy Tauron, która zakłada kilkukrotne zwiększenie mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii – powiedział Paweł Szczeszek, prezes zarządu Taurona Polska Energia.

W 2022 roku Tauron m.in. oddał do użytku dwie farmy wiatrowe, zakończył drugi etap budowy farmy PV w Choszcznie oraz nabył kilka spółek celowych z prawami do budowy farm wiatrowych.

- Po niecałym roku zielonego zwrotu Taurona widzimy, że wzrosty (zielonych mocy - przyp. red.) do 1,6 GW w 2025 roku i 3,7 GW do 2030 są niezagrożone - stwierdził Paweł Szczeszek.

Na koniec 2022 roku grupa Tauron dysponowała źródłami OZE o mocy 659 MW

Strategia grupy na lata 2022-2030 z perspektywą do 2050 zakłada, że grupa do 2025 roku będzie miała OZE o mocy zainstalowanej 1600 MW, a 2030 roku o mocy 3700 MW.

- 2022 rok był znaczącym rokiem dla realizacji strategii. Oddaliśmy do użytku farmy wiatrowe w Majewie ( 6 MW - przyp. red.) i Piotrkowie (30 MW - przyp. red.) i zakończyliśmy drugi etap budowy farmy fotowoltaicznej w Choszcznie (moc całej farmy 14 MW - przyp. red.) – powiedział Paweł Szczeszek.

- Rozpoczęliśmy prace przy budowie farmy fotowoltaicznej w Mysłowicach, nabyliśmy spółki celowe z prawami do budowy farm wiatrowych w Mierzynie, Nowej Brzeźnicy, Gamowie i Warblewie oraz farmy fotowoltaicznej w Proszówku – wyliczał Paweł Szczeszek.

Na koniec 2022 roku grupa Tauron dysponowała źródłami OZE o łącznej mocy 659 MW, w tym 417 MW w energetyce wiatrowej, 133 MW w energetyce wodnej, 19 MW w fotowoltaice oraz 90 MW mocy w blokach biomasowych.

- Na etapie zaawansowanych analiz mamy kilkanaście projektów, zarówno wiatrowych, jak i fotowoltaicznych, o łącznej mocy około 800 MW – poinformował Paweł Szczeszek.

Tauron nie podał, ile zielonych mocy planuje uruchomić w 2023 roku. Natomiast Paweł Szczeszek ocenił, że zakładane na 2025 i 2030 wzrosty mocy OZE nie są zagrożone.

- Po niecałym roku zielonego zwrotu Taurona widzimy, że wzrosty do 1,6 GW w 2025 roku i 3,7 GW do 2030 są niezagrożone. Trudno oczekiwać, że wzrost będzie rozkładał się liniowo w poszczególnych latach, ale obecnie podchodzimy do realizacji naszych celów optymistycznie. Poziom zaawansowania naszych projektów nie wskazuje na to, że możemy tych wyników nie osiągnąć, a nawet odwrotnie. Myślę, że osiągniemy je wcześniej niż planujemy – komentował Paweł Szczeszek.

Nakłady inwestycyjne poniesione przez grupę Tauron w 2022 roku przekroczyły nieco 3,96 mld zł, co oznacza, że licząc rok do roku wzrosły o 35 proc. Ten wzrost to w dużym stopniu efekt przyspieszenia inwestycji w OZE, które w minionym roku wzrosły pięciokrotnie. W 2021 roku katowicka grupa zainwestowała w OZE około 90 mln zł, a w minionym roku około 459 mln zł.

Grupa Tauron w 2022 roku wyprodukowała z OZE 1,57 TWh energii elektrycznej wobec 1,71 TWh rok wcześniej, co rok do roku oznacza spadek o 9 proc. Niemniej segment OZE w 2022 roku zanotował lepsze wyniki niż rok wcześniej. EBITDA (zysk/strata operacyjna powiększony o amortyzację oraz odpisy na aktywa niefinansowe) segmentu w minionym roku wyniosła 476 mln zł (EBITDA grupy około 4 mld zł) wobec 376 mln zł w 2021 roku (EBITDA grupy około 4,1 mld zł).

- Czynnikami determinującym wyniki segmentu OZE są ceny energii i wolumen produkcji. Wolumeny produkcji w 2022 roku były mniejsze rok do roku. Przede wszystkim mieliśmy do czynienia z dużo słabszą generacją elektrowni wodnych ze względu na suszę hydrologiczną - wyjaśniał Krzysztof Surma, wiceprezes zarządu Taurona Polska Energia ds. finansów.

- Natomiast jednocześnie mieliśmy do czynienia ze wzrastającą ceną energii i energia, która wcześniej nie była objęte hedgingiem mogła być sprzedana na rynkach spotowych po wyższych cenach. Stąd wyraźny wzrost EBITDA segmentu rok do roku, który zasadniczo wynika ze wzrostu cen energii – komentował Krzysztof Surma.

W 2023 nakłady inwestycyjne na OZE wzrosną, ale wyniki segmentu będą raczej gorsze

Z informacji przedstawionych przez przedstawicieli Taurona wynika, że w 2023 roku nakłady inwestycyjne na OZE będą większe niż w 2022 roku, ale EBITDA segmentu raczej mniejsza.

- Prognozowane na ten rok nakłady inwestycyjne to około 4,6 mld zł, a jeżeli chodzi o OZE, to jest to blisko 1 mld zł. Większość nakładów zostanie zrealizowanych w segmencie dystrybucji. Jeżeli chodzi o OZE, to zasadniczo będzie to podobny kierunek inwestycyjny jak do tej pory, czyli farmy wiatrowe na lądzie i farmy fotowoltaiczne. Być może będą jakieś początki wydatków w offshorze, ale pamiętajmy, że jesteśmy tu w procesie koncesyjnym, a a nie na etapie realizacyjnym – zaznaczył Krzysztof Surma.

O wynikach segmentu OZE w 2023 roku decydują skala produkcji i ceny energii. Z powodu regulacji cen Tauron spodziewa się, że raportowana EBITDA segmentu OZE będzie mniejsza niż w 2022 roku.

- Jeżeli chodzi o wolumen to spodziewamy się wzrostu rok do roku wyprodukowanej energii z OZE, natomiast jeśli chodzi o ceny, to oddziaływać będą na nie nowe regulacje. Te regulacje dotyczące odprowadzania środków na fundusz (wypłaty różnicy ceny - przyp. red.) będą wpływały negatywnie na poziom wyników osiąganych przez obszar OZE i tym samym rok do roku spodziewamy się, że wyniki będą niższe - stwierdził Krzysztof Surma.

W omawianej regulacji dotyczącej produkcji energii z OZE chodzi o to, że w wykonaniu jednej z ustaw rząd nałożył limit cen sprzedaży energii na m.in. wytwórców energii z OZE. Po ich przekroczeniu są oni zobowiązani do dokonania odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, z którego będą pokrywane straty generowane przez spółki obrotu za sprzedaż energii odbiorcom po, ogólnie rzecz biorąc, zamrożonych przez władze cenach.

W 2022 roku grupa Tauron osiągnęła 4 mld zł zysku EBITDA, co oznacza wynik o 3 proc. gorszy od ubiegłorocznego, notując 134 mln zł straty netto wobec około 338 mln zł zysku netto w 2021. Pogorszenie wyniku netto to m.in. efekt odpisu aktualizującego z tytułu przeszacowania aktywów węglowych.