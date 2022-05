Tauron będzie miał nową spółkę

Tauron Inwestycje – to nowa spółka, która przejmie od Tauron Wytwarzanie wszystkie tereny po byłych elektrowniach, a które mają jeszcze potencjał inwestycyjny. Powstać mają na nich w przyszłości inwestycje zero i niskoemisyjne.

W 23. odcinku podcastu „Energetyczna środa z Tauronem” rozmawiamy z Wojciechem Przepadło, wiceprezesem Taurona Wytwarzanie.

A rozmawiamy m.in. o tym, co zmieniło się w ostatnich tygodniach w energetyce konwencjonalnej i jak nowe realia wpłyną na „dwusetki”, którymi dysponuje obecnie Grupa Tauron. Z wiceprezesem Wytwarzania zastanawiamy się nad przyszłością energetyki gazowej w najbliższych latach.

Podcast zaczynamy jednak od roli nowej spółki – Tauron Inwestycje, która już wkrótce zostanie powołana do życia.

Jak mówi nam wiceprezes Przepadło, spółka przejmie te tereny od Tauron Wytwarzanie, które znajdują się przy elektrowniach lub na których kiedyś stały instalacje, a które mają jeszcze jakiś potencjał inwestycyjny.

- Zadaniem spółki będzie wykorzystanie terenów byłych elektrowni pod nowe inwestycje zero- i niskoemisyjne. […] Będzie to spółka, która obejmie i zajmie się projektami, które nie przejdą do NABE - wyjaśnia wiceprezes Tauron Wytwarzanie.

Nowy podmiot ma być nie tylko „zarządcą” terenów pod przyszłe przedsięwzięcia.

- Naszym zamierzeniem jest przygotowanie projektów i ich pełna realizacja - zapewnia wiceprezes Przepadło.

Dokładny termin powołania spółki nie jest jeszcze znany.

Życie „dwusetek”

W tym odcinku „Energetycznej środy z Tauronem” rozmawiamy też o roli bloków 200 MW w systemie i o tym, czy warto przedłużać im życie.

- Te bloki są rentowne do roku 2025. Potem większość naszych bloków utraci przychody z rynku mocy. Konieczne zatem jest stworzenie systemu wsparcia dla tych jednostek. To musi być system, który wynagrodzi prace tych bloków za tzw. rezerwę strategiczną, która będzie dzięki temu w systemie - mówi Wojciech Przepadło.

Przedłużanie ich życia o kolejne 10-15 lat jest sensowne, ale relatywnie kosztowne. Oprócz samych środków na modernizację, będzie musiała zmienić się struktura ich budżetów remontowych.

Tauron jest w trakcie takich analiz finansowych.

- Musimy pracować na wszystkich płaszczyznach. Zarówno z Unią Europejską, jak i z PSE. Należy zbudować mechanizm, który będzie dawał możliwość pracy tym jednostkom, a przez to wydłuży ich życie. To nie jest tylko i wyłącznie kwestia decyzji biznesowej. Tu chodzi przecież o bezpieczeństwo pracy całego krajowego systemu energetycznego - przekonuje wiceprezes Tauron Wytwarzanie.