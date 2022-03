Tauron będzie miał wyraźnie niższy zysk. Najbardziej ciąży mu sprawa bloku w Jaworznie

Odpisy i rezerwy obniżą skonsolidowany zysk brutto Tauronu za IV kwartał 2021 roku o 406 mln zł, a EBITDA (wynik przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) o 391 mln zł - wynika z raportu energetycznego koncernu z 3 marca.

Negatywnie na wyniki Tauronu wpływa sprawa przedłużającego się przestoju nowego bloku energetycznego w Jaworznie.

Wybudowany kosztem ponad 6 mld zł węglowy blok 910 MW w Elektrowni Jaworzno III uruchomiono z opóźnieniem w listopadzie 2020 r. W czerwcu 2021 r. został wyłączony z powodu usterek.

Zgodnie z pierwotnym, uzgodnionym kilka miesięcy temu harmonogramem prac naprawczych, blok miał zostać uruchomiony do 25 lutego 2022 r.

Na skonsolidowany wynik wpłynie przede wszystkim rezerwa na umowy rodzące obciążenia w wysokości 289 mln zł w segmencie wytwarzania, w odniesieniu do kontraktów sprzedaży energii elektrycznej w związku ze skutkami postoju bloku o mocy 910 MW w Jaworznie do 29 kwietnia br.

Tauron zaktualizował też rezerwę na umowy rodzące obciążenia o kwotę 102 mln zł do poziomu 126 mln zł w segmencie sprzedaży, w odniesieniu do umów zawartych z klientami, w z tym prosumentami. Grupa utworzy ponadto odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów oraz praw do użytkowania aktywów w ramach działalności ciepłowniczej, w wysokości 15 mln zł.

Nowy blok w Jaworznie ciągle stwarza problemy

Na początku grudnia ub. roku konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa oraz należąca do Taurona spółka Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) podpisały ugodę, zawierającą m.in. nowy harmonogram prac naprawczych bloku energetycznego w Jaworznie - termin synchronizacji bloku z siecią zaplanowano na 29 kwietnia br.

3 listopada Rafako i Tauron poinformowały o uzgodnieniu warunków ugody między konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa a należącą do Grupy Tauron spółką Nowe Jaworzno Grupa Tauron - parafowano wówczas warunki ugody, a 2 grudnia doszło do jej formalnego podpisania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP.

Uzgodnione w ugodzie wynagrodzenie konsorcjum za wykonanie dodatkowych świadczeń i prac, nabycie licencji do dokumentacji warsztatowej kotła oraz naprawę bloku wyniesie łącznie 91 mln zł; po spełnieniu określonych warunków możliwe jest też zlecenie dalszych prac za 23 mln zł.

Postanowienia ugody dotyczą m.in. zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz ramowego harmonogramu realizacji kontraktu, w tym zmiany terminu ponownej synchronizacji bloku w Jaworznie do 29 kwietnia 2022 r. oraz terminu zakończenia okresu przejściowego do 30 października 2022. W ugodzie ustalono, iż konsorcjum wykona dodatkowe świadczenia i prace korzystne dla spółki NJGT, których efektem będzie m.in. obniżenie kosztów przyszłej eksploatacji bloku.

W czerwcu ub. roku, podczas bieżącego postoju bloku, zdiagnozowano konieczność naprawy istotnych elementów kotła. Prace naprawcze, realizowane w rejonie komory paleniskowej, mają doprowadzić do ponownego uruchomienia jednostki i trwałej poprawy działania bloku w dłuższej perspektywie czasowej.

Pracując z pełną mocą blok w Jaworznie będzie mógł wytwarzać około 6,5 terawatogodzin energii elektrycznej rocznie, zużywając nawet 2,5 mln ton węgla. Docelowo blok w Jaworznie osiągnie minimum techniczne na poziomie 37 proc.