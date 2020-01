Tauron będzie nadal sponsorem tytularnym krakowskiej Areny

Tauron Polska Energia nadal będzie sponsorem tytularnym krakowskiej Areny. Umowa będzie obowiązywać do 29 stycznia 2024 r. Nie ujawniono, jaką kwotę Tauron zapłacił za uzyskanie tego miana.

- Kraków to największy ośrodek miejski na energetycznej mapie Tauronu - mówił prezes Tauron Sprzedaż Rafał Soja.



Przypomniał, że w aglomeracji krakowskiej spółka ma ponad 400 tys. klientów w gospodarstwach domowych oraz dziesiątki tysięcy firm.



- Konsekwentnie realizujemy strategię marki, która ma na celu kojarzenie znaku Tauron z solidnością, odpowiedzialnością i bezpieczeństwem, ale także z pozytywnymi emocjami i dobrą energią, czyli tym wszystkim, czego świadkami jesteśmy przy okazji imprez organizowanych w arenie - powiedział Soja.

Dodał, że Tauron Arena Kraków to piękny, funkcjonalny, nowoczesny i przyjazny dla niepełnosprawnych obiekt.



- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że przez kolejne cztery lata możemy być sponsorem krakowskiej Areny" - podkreślił Soja.



Jak powiedział, kwota jaką spółka zapłaci za miano sponsora tytularnego jest objęta tajemnicą.



- Wynegocjowaliśmy dobrą umowę na partnerskich warunkach, która będzie przynosić korzyści obydwu stronom - mówił Rafał Soja.

- Najlepsi współpracują z najlepszymi. Mamy solidnego partnera, który wspiera nas swoim doświadczeniem - mówiła prezes Agencji Rozwoju Miasta Małgorzata Marcińska.

Nazwa sponsora tytularnego jest eksponowana nie tylko na zewnątrz hali nad wejściem i na gigantycznym ekranie LED. Jest ona umieszczona także na biletach na wydarzenia organizowane w obiekcie, na terenie całego obiektu, na przystankach komunikacji miejskiej, tablicach drogowych oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych. Agencja Rozwoju Miasta ma w zamian wsparcie finansowe.

Krakowska arena jest największym i najnowocześniejszym tego typu obiektem w Polsce. Na trybunach areny głównej znajduje się ponad 15 tys. krzesełek, na jej płycie może stanąć 9,3 tys. osób.

Hala ma charakter wielofunkcyjny, na jej terenie możliwe jest rozegranie zawodów rangi mistrzostw świata w 18 dyscyplinach.

Tauron jest sponsorem tytularnym od 2015 r. Od tamtej pory w arenie zorganizowano ponad 900 wydarzeń, które zgromadziły 3,3 mln uczestników.

Największą z dotychczasowych imprez sportowych były Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn EHF EURO 2016. Podczas 9 dni rozegrano 19 meczy, które obejrzało 213 tys. kibiców. W Tauron Arenie Kraków odbyły się także Mistrzostwa Świata (2014) i Mistrzostwa Europy (2017) w Piłce Siatkowej Mężczyzn oraz kilkukrotnie Memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Kilkukrotnie realizowane były Mistrzostwa Świata SuperEnduro.

Jeśli chodzi o koncerty, największą publiczność - sięgającą 20 tys. osób - gromadziły koncerty: Paula McCartneya oraz zespołów Metallica i Aerosmith.



Wśród koncertów polskich artystów rekordowy był występ Dawida Podsiadło, który zgromadził ponad 17 tys. fanów.



Największym wydarzeniem religijnym w arenie były Światowe Dni Młodzieży w 2016 roku, których zwieńczeniem było spotkanie Papieża Franciszka z wolontariuszami.

W 2019 r. w krakowskiej arenie odbyło się ponad 250 wydarzeń, w tym roku planowanych jest około 67 w arenie głównej, a w całym obiekcie blisko 200.

Przychody roczne Tauron Areny Kraków to ok. 20 mln zł, koszty utrzymania obiektu wynoszą ok. 17 mln zł. Przewidywany zysk EBITDA za ubiegły rok to 2,6 mln zł.