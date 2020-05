Tauron bierze pod uwagę upadłość Rafako - kto dokończy Jaworzno III?

Upadłość Rafako nie jest wydarzeniem pozytywnym dla Taurona i nie pomoże w dokończeniu budowy bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Taką możliwość jednak bierzemy pod uwagę i liczymy się z tym, że w sytuacji skrajnej będziemy musieli ten blok kończyć samodzielnie – powiedział Marek Wadowski, wiceprezes Tauron Polska Energia ds. finansów.

Nowy blok, niższe emisje

W raporcie za pierwszy kwartał 2020 r. Tauron poinformował, że poziom zaawansowania prac na budowie bloku 910 MW wynosi 98 proc., a poniesione nakłady przekroczyły 5,5 mld zł.Nowy blok energetyczny w Jaworznie będzie jedną z najsprawniejszych jednostek tego typu w Europie. W porównaniu do istniejących bloków klasy 200 MW sprawność nowego bloku będzie wyższa o 33 proc., emisje SO2 i NOx spadną o ponad 50 proc., a emisja CO2 będzie niższa o niemal 30 proc.Porównanie do bloków klasy 120 MW pokazuje jeszcze większą przepaść technologiczną, gdzie sprawność bloku 910 będzie wyższa o 45 proc., a emisje SO2 i NOx niższe o ponad 80 proc., natomiast emisja CO2 zmniejszy się o około 31 proc.Nowy blok w Jaworznie nie będzie też wymagał składowania odpadów po spalaniu - popiołów, gipsu czy żużla. Odpady te zostaną wykorzystane m.in. w przemyśle cementowym i budowlanym.Układy zamontowane w jednostce pozwolą na jej szybkie uruchomienie przy bezwietrznej pogodzie, co ma istotne znaczenie przy dynamicznie rosnącej mocy źródeł odnawialnych zależnych od warunków atmosferycznych.