Tauron buduje farmę wiatrową w powiecie piotrkowskim

W Łódzkiem, na terenie gmin Moszczenica i Wolbórz, rozpoczyna się budowa farmy wiatrowej o mocy 30 MW - poinformowała spółka Tauron. Inwestycja, która pozwoli na wyprodukowanie prądu dla 35 tys. gospodarstw domowych, ma być zakończona latem 2022 r.

W grudniu ubiegłego roku Tauron zakupił projekt farmy wiatrowej Piotrków poprzez nabycie spółki WIND T1, która już wcześniej rozwijała projekt o docelowej mocy 30 MW.

Zgodnie z planem, na elektrownię zlokalizowaną na terenach gmin Wolbórz i Moszczenica w powiecie piotrkowskim składać się będzie 15 turbin wiatrowych, każda o mocy 2 MW.

Farma wyprodukuje 90 GWh rocznie, co zaspokoi 35 tysięcy gospodarstw domowych.

Jak podkreślił prezes Tauron Polska Energia Wojciech Ignacok, inwestycja jest kolejnym etapem realizacji Zielonego Zwrotu Taurona, obejmującego - obok rozwoju energetyki wiatrowej - przekazywanie do eksploatacji nowych farm fotowoltaicznych oraz przyłączanie do sieci elektroenergetycznej dziesiątek tysięcy prosumenckich instalacji fotowoltaicznych.

"Ta inwestycja to nowe otwarcie Zielonego Zwrotu Taurona. Nasza organizacja zbuduje w tym miejscu farmę wiatrową od zera. Inwestycja ta nie jest więc efektem akwizycji. Tak realizowane inwestycje w OZE to już nie tylko konieczność biznesowa, ale i odpowiedź na oczekiwania naszych klientów i otoczenia, w którym funkcjonujemy - wyjaśnił.

Rozpoczęła się budowa farmy w woj. łódzkim. Będzie miała moc 30 MW. – Tak realizowane inwestycje to już nie tylko konieczność biznesowa, ale i odpowiedź na oczekiwania klientów. Konsekwentnie realizujemy #ZielonyZwrotTAURONA – W. Ignacok, prezes #TAURON https://t.co/KXXzhawGkM — TAURON (@TauronPE) February 18, 2021

Inwestycję zrealizuje konsorcjum złożone z firmy MEGA S.A. jako lidera oraz P&Q Sp. z o.o.

Jak poinformował Tauron, w 2019 spółka ta podwoiła moce wiatrowe poprzez akwizycję pięciu farm wiatrowych w północnej Polsce. Firma aktualnie dysponuje dziewięcioma farmami, w których energię elektryczną wytwarzają 182 turbiny wiatrowe o łącznej mocy 380,75 MW. Tauron zamierza również realizować inwestycje typu offshore na Morzu Bałtyckim.

Równolegle realizowane są projekty budowy farm fotowoltaicznych. W grudniu ubiegłego roku w Jaworznie, na terenie dawnej elektrowni węglowej, Tauron uruchomił pierwszą farmę fotowoltaiczną budowaną w ramach programu Tauron PV. Program ten zakłada uruchomienie farm fotowoltaicznych o mocy do 150 MW. Farmy powstają na terenach poprzemysłowych. W pierwszym kwartale 2021 r. do użytku oddana zostanie także elektrownia fotowoltaiczna Choszczno I.

Realizowany od czerwca 2019 r. Zielony Zwrot Taurona przewiduje zwiększenie do 65 proc. udziału źródeł zeroemisyjnych w miksie wytwórczym grupy do 2030 roku. Inwestycje w odnawialne źródła energii oraz zastąpienie wyeksploatowanych źródeł konwencjonalnych nisko- bądź zeroemisyjnymi, mają pozwolić na obniżenie emisyjności grupy - w perspektywie 2025 r. - o ponad 20 proc., a w perspektywie 2030 r. o ponad 50 proc. Do 2025 roku Tauron zamierza mieć ponad 1000 MW mocy zainstalowanej w turbinach wiatrowych na lądzie.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. To jeden z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, największy dystrybutor i jeden z największych sprzedawców i wytwórców energii elektrycznej. Od 2010 roku akcje Tauron Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie - RESPECT Index.