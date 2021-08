Tauron chce odkupić od PFR udziały w spółce Nowe Jaworzno

Tauron przygotowuje się do wydzielenia aktywów węglowych. Podjął decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do odkupienia od funduszy zarządzanych przez Polski Fundusz Rozwoju 176 tys. udziałów w spółce Nowe Jaworzno Grupa Tauron. Udziały te reprezentują 14,12 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników. Pozostałe należą do Tauronu.

Zamiar przejęcia pełnej kontroli właścicielskiej nad blokiem o mocy 910 MW podyktowany jest planowanymi zmianami strukturalnymi w polskiej energetyce zaprezentowanymi w tym roku przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Spółka Nowe Jaworzno Grupa Tauron eksploatuje w Jaworznie blok o mocy 910 MW. Oddany do użytku w połowie listopada 2020 roku blok to najnowocześniejsza jednostka tego typu w polskim systemie energetycznym.

Pracując z pełną mocą, blok w Jaworznie może wytwarzać około 6,5 TWh energii elektrycznej rocznie, zużywając nawet 2,5 mln ton węgla.



Zmiany strukturalne w sektorze

Ważny element rynku mocy