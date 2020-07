Tauron chce zarabiać na odpadach pogórniczych

Wspólne przetwarzanie odpadów pogórniczych i elektronicznych umożliwi odzysk metali szlachetnych z odpadów elektronicznych na dużą skalę. Metodę opracowali naukowcy przy udziale ekspertów Taurona Wydobycie, w ramach międzynarodowego projektu badawczego CEReS (Co-processing of mine and electronic wastes: Novel resources for a sustainable future).

Z odpadów otrzymano m.in. pełnowartościowe produkty handlowe w postaci wyrobów ceramicznych, kruszyw, dodatków do cementów i wyrobów betonowych.

Z zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego uzyskano cenne metale szlachetne, takie jak miedź, srebro czy złoto.

W ciągu ostatnich dwóch lat 800 tysięcy ton odpadów z kopalń Taurona przetworzono w pełnowartościowe produkty i wprowadzono na rynek.