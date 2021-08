Tauron Ciepło do końca 2021 r. przeznaczy blisko 40 mln zł na przyłączenia do sieci

Do końca 2021 r. spółka Tauron Ciepło planuje przeznaczyć blisko 40 mln zł na przyłączenia do sieci ciepłowniczej, z czego ponad połowa trafi na inwestycje w Katowicach. Przełożą się one na 36 dodatkowych megawatów ciepła sieciowego dostarczanego mieszkańcom.

Jak przekazała w czwartkowej informacji prasowej spółka Tauron Ciepło, do końca tego roku przyłączy w Katowicach do sieci ciepłowniczej około 80 budynków mieszkalnych i biurowych - zarówno nowych, jak i w ramach likwidacji niskiej emisji.

W centrum Katowic trwają obecnie dwie duże inwestycje związane z wymianą sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Staromiejskiej, a także związane z przyłączeniem budynków przy Placu Wolności oraz ul. Sokolskiej i Opolskiej.

Zakończenie prac w okolicach Rynku zaplanowano jeszcze przed sezonem grzewczym, z końcem września.

"Mamy na uwadze dobro mieszkańców i restauratorów, dlatego staramy się tak planować prace związane z wykopem, aby skrócić do minimum wszelkie uciążliwości. W związku z newralgicznym charakterem miejsc, gdzie prowadzone są roboty, aby ograniczyć do minimum uciążliwości dla mieszkańców, stosujemy w większości małoinwazyjną bezwykopową metodę przecisku" - powiedział cytowany w informacji wiceprezes Tauronu Ciepło Sławomir Gibała.

Część inwestycji realizowanych w Katowicach związana jest z wymianą rur ciepłowniczych na rury o większej średnicy, co pozwoli na zwiększenie przepustowości sieci i umożliwi przyłączenie w przyszłości większej liczby budynków.

Ogółem do 2026 r. Tauron Ciepło planuje przyłączenia do sieci ciepłowniczej na poziomie średnio ok. 45 megawatów ciepła rocznie. Na podstawie zawartych dotąd umów w najbliższych latach przewidziano przyłączenie do sieci ciepłowniczej ponad 200 budynków. Oznacza to łączną moc cieplną 137 megawatów.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami spółki spośród wszystkich przyłączeń na poziomie średnio ok. 45 MW rocznie ok. 20 proc. stanowić będą budynki objęte likwidacją pieców węglowych. Pozostałe to przyłączenia nowobudowanych obiektów.

Wewnętrzny, współfinansowany środkami unijnymi program likwidacji niskiej emisji spółki Tauron Ciepło ma prowadzić m.in. do ograniczania w regionie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze spalania śmieci i złej jakości paliwa w domowych piecach. Cel ten realizowany jest poprzez zapewnianie ciepła sieciowego, które jest jednym z najskuteczniejszych sposobów eliminowania smogu.

Program obejmuje osiem miast (spośród większej liczby dotkniętych problemem niskiej emisji w regionie): Będzin, Chorzów, Czeladź, Dąbrowę Górniczą, Katowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec i Świętochłowice. Ma m.in. umożliwiać przyłączenia do sieci ciepłowniczej budynków, których podłączenie bez dofinasowania byłoby ze względów finansowych niemożliwe.

Na początku tego roku spółka Tauron Ciepło informowała, że w ramach programów antysmogowych podłączyła dotychczas do sieci ciepłowniczej 317 budynków, co przekłada się na przyłączenie mocy cieplnej na poziomie 33 MW. Sygnalizowała, że kolejnych 200 budynków uzyska dostęp do ciepła sieciowego w najbliższym czasie.

Tauron Ciepło należy do największych spółek ciepłowniczych w kraju. Łączna moc cieplna zainstalowana jej zakładów wytwórczych - pochodząca w większości z wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych - wynosi ok. 1170 MW. Całkowita wartość mocy zamówionej wynosi 2132 MW.

Łączna długość sieci ciepłowniczej w systemie spółki wynosi ok. 1000 km. Poprzez prawie 4 tys. węzłów cieplnych spółka dostarcza ciepło do 250 tys. gospodarstw domowych. Tauron Ciepło obsługuje łącznie prawie 4000 klientów (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe itp.), ogrzewając blisko 9000 budynków w aglomeracji.

Firma już w poprzednich latach realizowała wiele inwestycji związanych z zabezpieczaniem dostaw ciepła systemowego w regionie. Niezależnie od projektów związanych z ograniczaniem smogu zawiera też z odbiorcami umowy przyłączeniowe w ramach bieżącej działalności.