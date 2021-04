Tauron Ciepło dołączy do miejskiego Smogobusa

Ciepłownicza spółka Tauron Ciepło dołączy do zorganizowanego przez samorząd Sosnowca „Smogobusa” – mobilnego punktu informacji o ekodotacjach. Spółka z grupy Tauron będzie promowała w nim korzystanie z ciepła sieciowego.

Jak zaznaczyła rzeczniczka Tauronu Ciepło Małgorzata Kuś, program likwidacji niskiej emisji obejmuje konkretne obszary wytypowane do przyłączenia do sieci.

Jedną z lokalizacji akcji SmogoBusa jest dzielnica Stary Sosnowiec, znajdująca się w okolicy obszaru ujętego w programie. Tam też dołączymy z promocją ciepła sieciowego 9 kwietnia - zapowiedziała Kuś.

Wcześniej mieszkańcy tego rejonu miasta mają otrzymać pakiety składające się z ulotek dot. możliwości dofinansowania do instalacji wewnętrznych oraz konieczności wymiany kotłów węglowych czy masek antysmogowych. Dodatkowo rozwieszono plakaty przypominające o konieczności wymiany kotłów węglowych.

Uruchomiony przez miasto z końcem lutego br. Smogobus (punkt informacyjny urządzony w nowoczesnym hybrydowym autobusie miejskim) jeździ do sosnowieckich dzielnic, w których problem smogu jest w Sosnowcu największy, w kolejne piątkowe popołudnia. Czekający w nim w godz. 12-17 urzędnicy odpowiadają na pytania związane z dotacjami, a także ew. pomagają wypełniać wnioski.

Wewnętrzny, współfinansowany środkami unijnymi program likwidacji niskiej emisji spółki Tauron Ciepło, ma prowadzić m.in. do ograniczania w regionie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze spalania śmieci i złej jakości paliwa w domowych piecach. Cel ten realizowany jest poprzez zapewnianie ciepła sieciowego, które jest jednym z najskuteczniejszych sposobów eliminowania smogu.

Program obejmuje osiem miast (spośród większej liczby dotkniętych problemem niskiej emisji w regionie): Będzin, Chorzów, Czeladź, Dąbrowę Górniczą, Katowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec i Świętochłowice. Ma m.in. umożliwiać przyłączenia do sieci ciepłowniczej budynków, których podłączenie bez dodatkowego dofinasowania byłoby ze względów finansowych niemożliwe.

Tauron Ciepło wskazuje, że do 2023 r. w ramach swojego programu likwidacji niskiej emisji może uzyskać dofinansowanie na przyłączenie 22 megawatów mocy cieplnej do budynków objętych wymianą ogrzewania na sieciowe. Zawarte w ostatnich miesiącach 2020 r. umowy wyczerpały ok. 13 MW z tej puli, czyli do zakontraktowania pozostało ok. 9 MW.

Zgodnie z harmonogramem podłączenia w ramach programu powinny zostać wykonane w latach 2022 - 2023 r. To oznacza, biorąc pod uwagę czas realizacji inwestycji, konieczność zawarcia umów na przyłączenie do sieci ciepłowniczej w 2021 r., najpóźniej do końca pierwszej połowy 2022 r.

Tauron Ciepło korzysta w tym przedsięwzięciu z dotacji w ramach tzw. poddziałania 1.7.2. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. To część tzw. działania 1.7. POIiŚ, czyli koordynowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach programu "kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej". Program obejmuje subregion centralny woj. śląskiego.

Ciepło sieciowe spełnia wymogi dofinansowań w przypadku budynków wielorodzinnych i likwidacji pieców węglowych, a użytkownicy mogą starać się o dotacje do instalacji wewnętrznych. W perspektywie najbliższych lat, Tauron Ciepło szacuje przyłączenia do sieci ciepłowniczej na poziomie ok. 45 MW rocznie, z czego ok. 20 proc. w ramach likwidacji smogu (likwidacji pieców węglowych).