Tauron Ciepło planuje nowe przyłączenia do swoich sieci

Tauron Ciepło szacuje, że w kolejnych latach będzie wykonywał przyłączenia do sieci cieplnych na poziomie średnio ok. 45 megawatów rocznie – podała w czwartek spółka. Ok. 20 proc. z tego (9 MW rocznie) to budynki objęte programami likwidacji pieców węglowych, pozostałe to obiekty nowobudowane.

Jak poinformowała w czwartkowym komunikacie spółka Tauron Ciepło, w ramach programów antysmogowych podłączyła dotychczas do sieci ciepłowniczej 317 budynków, co przekłada się na przyłączenie mocy cieplnej na poziomie 33 MW.

Kolejnych 200 budynków uzyska dostęp do ciepła sieciowego w najbliższym czasie.

Przyłączenia te ciepłownicza spółka Tauron Ciepło realizuje dzięki unijnemu dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW), niezależnie od bieżącej działalności.

"W perspektywie kolejnych lat szacujemy przyłączenia na poziomie średnio ok. 45 MW rocznie, z tego ok. 20 proc. stanowić będą budynki objęte likwidacją pieców węglowych, pozostałe to przyłączenia nowobudowanych obiektów" - powiedział cytowany w informacji prezes Tauronu Ciepło Jacek Uhryn.

"Na dziś podpisaliśmy już umowy o łącznej mocy cieplnej 103 MW, z terminami podłączenia na najbliższe trzy lata, w tym 128 budynków w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji" - dodał Uhryn.

Wewnętrzny, współfinansowany środkami unijnymi z WFOŚiGW, program likwidacji niskiej emisji spółki Tauron Ciepło ma prowadzić m.in. do ograniczania w regionie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze spalania śmieci i złej jakości paliwa w domowych piecach. Cel ten realizowany jest poprzez zapewnianie ciepła sieciowego, które jest jednym z najskuteczniejszych sposobów eliminowania smogu.

Program obejmuje osiem miast (spośród większej liczby dotkniętych problemem niskiej emisji w regionie): Będzin, Chorzów, Czeladź, Dąbrowę Górniczą, Katowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec i Świętochłowice. Ma m.in. umożliwiać przyłączenia do sieci ciepłowniczej budynków, których podłączenie bez dofinasowania z WFOŚiGW byłoby ze względów finansowych niemożliwe.

W ramach tego przedsięwzięcia w ostatnich miesiącach 2020 r. Tauron Ciepło wydał warunki i zawarł umowy na przyłączenie do sieci ciepłowniczej kolejnych 128 budynków opalanych dotąd piecami węglowymi.

"Realizacja przyłączeń na tym poziomie jest możliwa dzięki systematycznej, codziennej, ścisłej współpracy z przedstawicielami samorządów miast, gdzie realizujemy nasze inwestycje. To bowiem w zasobach miast naszej aglomeracji znajduje się znacząca liczba kamienic i budynków objętych likwidacją niskiej emisji" - zaznaczył prezes spółki

"Pozytywnie oceniamy współpracę z samorządami w zakresie koordynacji działań przygotowawczych i decyzji dotyczących zgód i pozwoleń (np. na wejście w teren czy czasowego zamknięcia ulicy). Pozwala to nam na skracanie czasu realizacji inwestycji" - dodał Uhryn.

Spółka zaznaczyła, że do 2023 r. w ramach programu likwidacji niskiej emisji może uzyskać dofinansowanie na przyłączenie 22 MW mocy cieplnej do budynków objętych wymianą ogrzewania na sieciowe. Zawarte w ostatnich miesiącach 2020 r. umowy wyczerpują ok. 12 MW z tej puli.

Zgodnie z harmonogramem podłączenia w ramach programu powinny zostać wykonane w latach 2022 - 2023 r. To oznacza, biorąc pod uwagę czas realizacji inwestycji, konieczność zawarcia umów na przyłączenie do sieci ciepłowniczej w 2021 r., najpóźniej do końca pierwszej połowy 2022 r.

Tauron Ciepło korzysta w tym przedsięwzięciu z dotacji w ramach tzw. poddziałania 1.7.2. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. To część tzw. działania 1.7. POIiŚ, czyli koordynowanego przez katowicki WFOŚiG programu "kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej". Program obejmuje subregion centralny woj. śląskiego.

W działaniu 1.7. POIiŚ przewidziano trzy tzw. poddziałania: 1.7.1., czyli wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w woj. śląskim, 1.7.2., czyli efektywną dystrybucję ciepła i chłodu oraz 1.7.3., czyli promowanie wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej.

Alokacja całego programu "kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej" to ok. miliard złotych, z czego w połowie ub. roku zakontraktowane było ok. 60 proc. Największe środki mają trafić na poddziałanie 1.7.1.

Tauron Ciepło należy do największych spółek ciepłowniczych w kraju. Dostarcza ciepło do ok. 700 tys. odbiorców. Firma już w poprzednich latach realizowała wiele inwestycji związanych z zabezpieczaniem dostaw ciepła systemowego w regionie. Niezależnie od projektów związanych z ograniczaniem smogu zawiera też z odbiorcami umowy przyłączeniowe w ramach bieżącej działalności.