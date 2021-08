Tauron Ciepło w tym roku z planem inwestycji przyłączeniowych za około 40 mln zł

Tauron Ciepło w 2021 roku planuje przeznaczyć łącznie blisko 40 mln zł na przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Ponad 20 mln zł zostanie przeznaczonych na inwestycje przyłączeniowe tylko w Katowicach - wynika informacji podanych przez Tauron Polska Energia.

Zakres inwestycji w pobliżu katowickiego Rynku obejmuje wykonanie trzech przecisków rur ciepłowniczych: pod ul. Pocztową, ul. Św Jana, ul. Młyńską, a przy placu Wolności wykonano przewiert dwoma kablami ciepłowniczymi łączącymi sieci przy ulicy Sokolskiej i Opolskiej.Tauron podał, że w najbliższych latach, zgodnie obecnie z zawartymi umowami, przewidziano przyłączenie do sieci ciepłowniczej Tauron Ciepło ponad 200 budynków (137 MWt).Tauron Ciepło to największy ciepła sieciowego w aglomeracji śląsko- dąbrowskiej i jedna z największych spółek dostawca ciepłowniczych w Polsce. W skład spółki wchodzą elektrociepłownie w Katowicach, Tychach, Bielsku-Białej, Czechowicach-Dziedzicach oraz Obszar Ciepłowni Lokalnych.Łączna moc cieplna zainstalowana zakładów wytwórczych wchodzących w skład Taurona Ciepło - pochodząca w większości z wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych - wynosi około 1170 MWt. Spółka dostarcza ciepło do 250 tys. gospodarstw domowych.