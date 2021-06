Tauron Ciepło zwiększa liczbę przyłączeń do sieci ciepłowniczej

Tauron przyspiesza przyłączenia nowych odbiorców do sieci ciepłowniczej w metropolii śląsko-dąbrowskiej. To efekt ożywienia w budownictwie i programu walki z niską emisją. W oparciu o podpisane umowy z odbiorcami, w ciągu najbliższych pięciu lat zaplanowano rozbudowę sieci o łącznej mocy prawie 122 MWt.

W ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji, do 2023 roku firma może uzyskać dofinansowanie na przyłączenie 22 MW mocy cieplnej do budynków objętych wymianą ogrzewania na sieciowe, których podłączenie bez dofinansowania byłoby niemożliwe.Tylko w ramach likwidacji smogu Tauron Ciepło zawarł umowy oraz wydał warunki techniczne, na poziomie około 16 MW mocy cieplnej. Kolejne 6 MW zgodnie z założeniami Programu Likwidacji Niskiej emisji, jest w trakcie uzgodnień.Zgodnie z harmonogramem, podłączenia w ramach budżetu Programu powinny zostać wykonane w latach 2022 - 2023 r. Oznacza to, biorąc pod uwagę wymagany czas realizacji inwestycji, konieczność zawarcia umów na przyłączenie do sieci ciepłowniczej w 2021 r., a najpóźniej do końca pierwszej połowy 2022 r.Ciepło sieciowe spełnia wymogi formalne dofinansowania w przypadku budynków wielorodzinnych i likwidacji pieców węglowych, zatem mieszkańcy mogą starać się o dotacje do instalacji wewnętrznych.