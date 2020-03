Tauron: Cyberoszuści wykorzystują epidemię do działań przestępczych

W ostatnich dniach cyberprzestępcy rozpoczęli działania bazujące na emocjach, jakie wzbudza w kraju koronawirus. Oszustwo przybiera trzy różne formy: złośliwy SMS i mail, które w rzeczywistości są kampaniami phishingowymi, a także fałszywa strona z mapą kradnąca tożsamość - poinformował Tauron Polska Energia.

W trosce o bezpieczeństwo klientów Tauron Polska Energia czasowo zawiesił działanie Punktów Obsługi Klientów, a jednocześnie wzmocnił elektroniczne kanały kontaktu.- Zachęcamy do zaglądania na stronę internetową tauron.pl. Można tam znaleźć szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób kontaktować się z nami w konkretnych sprawach - wyjaśnia Zimnoch.Tauron informuje, że nieprzerwanie w trybie 24/7 nadzór nad całą elektroenergetyczną siecią dystrybucyjną sprawują służby ruchowe i techniczne Tauron Dystrybucja.Pracownicy spółki oraz działających na jej zlecenie firm zewnętrznych, dokonują obecnie odczytów liczników oraz innego rodzaju prac przy układach pomiarowo-rozliczeniowych, tylko w sytuacji, gdy licznik znajduje się w miejscu ogólnie dostępnym, a jego obsługa nie wymaga wejścia do lokalu mieszkalnego. Pozostałych klientów, Tauron prosi o podawanie stanu licznika telefonicznie na numer wskazany w zawiadomieniu o odczycie lub mailowo poprzez formularz dostępny na stronie Tauron Dystrybucja.Grupa Tauron informuje, że obsługa techniczna układów pomiarowo-rozliczeniowych wewnątrz lokali będzie prowadzona w przypadkach awaryjnych, dotyczących braku zasilania.Ponadto prace planowe, związane z koniecznością wyłączenia na czas ich trwania odcinków linii energetycznej i wiążące się z brakiem zasilania dla klientów, zostały czasowo wstrzymane. W przypadku wystąpienia wyłączeń awaryjnych, praca przy ich usuwaniu odbywać się będzie z zachowaniem podwyższonych zasad bezpieczeństwa osobistego pracowników i klientów.Na początku marca Tauron Polska Energia podał, że przeprowadzone analizy wskazują na zasadność stworzenia odpisów w wysokości 914 mln zł, co może przełożyć się na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto grupy za 2019 rok o 741 mln zł. Wyniki za 2019 rok Tauron ma opublikować 1 kwietnia 2020, o czym poinformował w raporcie z 17 stycznia 2020.W 2018 roku skonsolidowany zysk netto grupy Tauron przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej tj. Tauron Polska Energia wyniósł 205 mln zł, co oznacza, że był niższy o 85 proc. niż rok wcześniej. Było to spowodowane przede wszystkim ujęciem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości aktywów w wysokości 855 mln zł.