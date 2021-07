Tauron dawno nie miał takich czterech miesięcy

Jeśli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, a historia tej kariery miała niespodziewane zwroty, to Paweł Strączyński za kilka dni przestanie być prezesem Taurona Polskiej Energii. Formalnie na skutek własnej rezygnacji, krytykowany przez "Solidarność", po zaledwie czterech miesiącach w fotelu szefa katowickiego koncernu. To był jednak dość burzliwy okres i czas kilku istotnych decyzji zarządczych i czysto biznesowych.

Decyzje biznesowe i korporacyjne

Bez porozumienia ze związkowcami

To był komunikat z 1 kwietnia 2021, a już 2 lipca 2021 Tauron Polska Energia podał informację, że otrzymał rezygnację Pawła Strączyńskiego z pełnienia funkcji prezesa zarządu ze skutkiem na dzień 21 lipca 2021 roku.Później Paweł Strączyński przesuwał termin rezygnacji, drugi raz na 4 sierpnia 2021. Tak się składa, że wg. komunikatu spółki w dniach 3-4 sierpnia mają się odbywać rozmowy kwalifikacyjne w postępowaniu na prezesa i trzech wiceprezesów Taurona Polska Energia.Może Paweł Strączyński opóźniał odejście, bo nie chciał komplikować zarządzania Tauronem. Oprócz niego, po rezygnacji w maju z pracy w zarządzie Marka Wadowskiego, w zarządzie spółki zasiada jeszcze tylko Jerzy Topolski.Tak czy inaczej cztery miesiące kierowania grupą tego rodzaju co Tauron, czyli koncernem energetycznym to jak się wydaje niewiele czasu aby ją dobrze poznać i pewnie zarządzać. Niemniej zarząd kierowany przez Pawła Strączyńskiego nie stronił od podejmowania decyzji, te cztery miesiące to nie było administrowanie.1 lipca 2021 Taurona podał, że zakończone zostały analizy dotyczące obszaru Ciepło w zakresie przejęcia wybranych aktywów Grupy ČEZ w Polsce, a w efekcie zarząd podjął decyzję o tym, że grupa nie będzie kontynuowała udziału w procesie nabycia wybranych aktywów Grupy ČEZ w Polsce, w tym ČEZ Chorzów.W okresie prezesury Pawła Strączyńskiego katowicki koncern zrezygnował ze współpracy w morskiej energetyce wiatrowej z firmą OW OFFSHORE, będącą spółką EDP Renovavei z siedzibą w Lizbonie, Portugalia oraz Engie z siedzibą w Paryżu, Francja.Tauron podał, że 29 czerwca 2021 r. przekazał do OW OFFSHORE oświadczenie o wygaśnięciu zobowiązań wynikających z umowy o współpracy zawartej pomiędzy Tauronem i OW OFFSHORE dotyczącej rozwijania projektów budowy morskich farm wiatrowych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim i tym samym wygaśnięciu umowy.Tauron podał wtedy, że jego zaangażowanie w projekty morskich farm wiatrowych, będzie realizowane dzięki rozważanej przyszłej strategicznej współpracy ze spółkami PGE i Enea. Dodać warto, że też w czerwcu Tauron kupił projekt farmy wiatrowej „Majewo” zlokalizowanej w województwie warmińsko-mazurskim, o mocy 6 MW.Paweł Strączyński cudów nie obiecywał. Komentując wyniki grupy Tauron za I kwartał 2021 stwierdził, że w obliczu coraz bardziej restrykcyjnej polityki klimatycznej UE niezbędnym rozwiązaniem dla zapewnienia dalszego istnienia grup energetycznych w Polsce, w tym Taurona jest jak najszybsze wydzielenie aktywów węglowych i skupienie ich w podmiocie będącym własnością Skarbu Państwa, który zapewni bezpieczeństwo energetyczne Polski.- Wydzielenie aktywów opartych na węglu z grupy Tauron odblokuje potencjał inwestycyjny i rozwojowy grupy poprzez przywrócenie możliwości zaciągania długu na transformację w kierunku zero- i niskoemisyjnych źródeł wytwórczych –powiedział Paweł Strączyński, komentując wyniki Taurona za I kwartał 2021.Paweł Strączyński także już po upublicznieniu informacji o rezygnacji z prezesury nie stronił od podejmowania decyzji. W połowie lipca zostało podpisane porozumienie pomiędzy Tauron Polska Energia, a 26 spółkami grupy Tauron.Głównym celem porozumienia jest, jak podał Tauron, zapewnienie realizacji strategii firmy przez wszystkie podmioty wchodzące w jej skład, a dotyczy: optymalizacji podejmowania decyzji strategicznych, zapewnienia sprawnego przepływu informacji w grupie ograniczenia konkurencji wewnętrznej, zapewnienia bezpieczeństwa przepływu informacji.Z komunikatów Taurona wynika, że Paweł Strączyński przekazywał „stronie społecznej” informacje na temat planowanych w grupie działań związanych z transformacją energetyki.Spółka podała m.in., że zarząd Taurona zapewniał stronę społeczną, że nie może być mowy o niekontrolowanym zamykaniu elektrowni węglowych ze szkodą dla pracowników, a także że zarząd Taurona przedstawił stronie społecznej „szczegółowe informacje dotyczące planowanych w grupie przedsięwzięć związanych z transformacją energetyczną”. Wydaje się, że Paweł Strączyński nie owijał ryzyk w bawełnę.– Pytanie czy zdążymy wsiąść do pociągu, który nazywa się transformacja energetyczna? Jeśli nie, to konsekwencje będą tragiczne. Namawiam więc dziś do konstruktywnej rozmowy, abyśmy zgodzili się na aktywne włączenie do tego procesu. Brak udziału w transformacji będzie oznaczał powolny, ale jednak, koniec grupy Tauron – mówił w trakcie spotkania ze stroną społeczną Paweł Strączyński, cytowany w komunikacie.Przynajmniej cześć związków zawodowych działających w Tauronie była krytycznie nastawiona do działań prezesa.NSZZ Solidarność Regionu Śląsko-Dąbrowskiego podała na swojej stronie internetowej, że 20 lipca liderzy organizacji związkowych „Solidarności” działających w spółkach Tauronu skierowali pismo do wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, w którym zwrócili się o podjęcie zdecydowanych działań mających na celu przywrócenie właściwego funkcjonowania grupy.- W wystąpieniu do szefa MAP wskazali, że prezes Tauronu Paweł Strączyński, mimo złożenia rezygnacji z zajmowanego stanowiska, nadal podejmuje decyzje, które w ocenie związkowców są szkodliwe dla grupy Tauron i jej pracowników - czytamy na stronie NSZZ Solidarność Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.Związkowcy podali też, a było to 23 lipca 2021, że konflikt między prezesem Pawłem Strączyńskim i stroną społeczną trwa od kilku miesięcy, a związki zawodowe zarzucają Pawłowi Strączyńskiemu "brak woli prowadzenia konstruktywnego dialogu społecznego i sprzeciwiają się zapowiadanym zmianom struktury Grupy Tauron, które w ich ocenie doprowadzą do jej likwidacji.".Oczywiście, po rynku krąży teraz pytanie, gdzie Paweł Strączyński może znaleźć nowe miejsce pracy. Pojawiają się sugestie, że może zostać prezesem PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK). Czas to szybko zweryfikuje, bo konkurs na prezesa PGE GiEK został ogłoszony, a wg. dokumentów dostępnych na stronie spółki kandydaci mogą zgłaszać się do 4 sierpnia 2021.