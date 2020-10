Tauron debiutuje w Zielonym Indeksie

Grupa Tauron jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, o kapitale ponad 19 mld złotych, zatrudniającym 26 tysięcy pracowników. Dostarcza ponad 51 TWh energii elektrycznej rocznie do 5,6 mln odbiorców. Produkcję prądu i ciepła opiera głównie na spalaniu węgla – biorąc pod uwagę skalę działalności wszelka prośrodowiskowa i proklimatyczna aktywność potentata ma znaczący wpływ na tempo zielonej transformacji polskiej energetyki.

W końcu maja 2019 roku firma przyjęła aktualizację kierunków strategicznych, która jest uzupełnieniem strategii na lata 2016 - 2025. Aktualizacja zakłada m.in. zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej energii z 10 proc. w 2018 r. do blisko 30 proc. w 2025 r. i 66 proc. w 2030 r.Rozwinięciem strategii jest program Zielony Zwrot Taurona. Zakłada się w nim m.in. zarówno zakup już istniejących źródeł odnawialnych (w 2019 r. kupiono pięć elektrowni wiatrowych o mocy 180 MW), zakup gotowych do budowy projektów (m.in. podpisano umowę kupna farmy fotowoltaicznej w Choszcznie o mocy 6 MW), jak i realizację od podstaw projektów budowy OZE przez spółki grupy, w tym instalacji na morzu.Ponadto w programie tym przewiduje się m.in. modernizację i rozbudowę sieci dystrybucyjnych, dzięki czemu zmniejszy się straty przesyłowe, tym samym pośrednio – zmniejszy emisję GHG (wszystkich gazów cieplarnianych) podczas produkcji prądu.Te inwestycje oraz oddanie do eksploatacji bloku o mocy 910 MW w Jaworznie, spełniającego restrykcyjne normy ochrony środowiska, umożliwią obniżenie wskaźnika emisyjności całej Grupy do 2025 roku o ponad 20 proc., a do 2030 roku – o ponad 50 proc.Grupa Tauron nie ogranicza się do działań "na własnym podwórku". Jako dystrybutor energii uczestniczy w transformacji krajowej energetyki w kierunku rozwijania źródeł zeroemisyjnych. W 2019 roku przyłączyła do swojej sieci dystrybucyjnej rekordową liczbę ponad 30 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 206 MW. To blisko cztery razy więcej niż w 2018 roku.W listopadzie 2019 roku Grupa przyjęła ponadto Politykę Klimatyczną. Określono w niej narzędzia pozwalające na ograniczanie emisji GHG i śladu węglowego w całym łańcuchu dostaw. Przykładem jest możliwość zastosowania dodatkowych kryteriów punktowych w procesie wyboru dostawców prac i usług dla spółek Grupy Tauron (nie zostały one jeszcze wprowadzone).Zarząd podkreśla jednak, że ze względu na produkcję opartą na energetyce konwencjonalnej, czyli spalaniu węgla, własna działalność ma o wiele większe oddziaływanie na środowisko i emisję CO2, niż poddostawcy, dlatego skupia się na ograniczaniu emisji własnej.Pamiętajmy, że dla Taurona działania ograniczające ślad węglowy to istotna i wyliczalna wartość biznesowa. Firma jest wszak uczestnikiem systemu EU ETS. Na pytanie o rolę regulacji w procesie ograniczania emisji biuro prasowe firmy odpowiedziało następująco:„Potrzeba ograniczania śladu węglowego jest raczej kwestią świadomości i odpowiedzialności biznesowej i społecznej, niż wprowadzania dodatkowych nakazów i regulacji. W naszym przypadku regulacje związane z ograniczaniem emisji GHG wprost dotyczące naszej działalności są już od dawna wprowadzone, chociażby poprzez europejski system handlu uprawnieniami do emisji (UE ETS)”.Tauron podkreślił w swoim stanowisku, że „jednym z zasadniczych kierunków obniżania emisji CO2 jest zwiększenie udziału OZE w strukturze produkcji energii. Stabilność regulacji w długiej perspektywie jest podstawą dla skutecznego wdrażania inicjatyw dotyczących redukcji emisji GHG”.