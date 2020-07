Tauron Dystrybucja z umowami przyłączenia OZE na ponad 1,5 GW

Tauron Dystrybucja na koniec marca 2020 miał zawarte umowy przyłączenia OZE ogółem opiewające na 1506 MW, a z tego dotyczące energetyki wiatrowej na 977 MW i fotowoltaiki na 435 MW – wynika z informacji uzyskanych przez WNP.PL

- W naszej ocenie w najbliższych latach będą pojawiać się lokalne problemy z uzyskiwaniem warunków przyłączenia z uwagi na dużą ilość wydanych już w tej chwili warunków przyłączenia i projektów, które są w realizacji. Ograniczeniem technicznym zapewne będzie też dostępna moc przyłączeniowa w tych lokalizacjach i możliwość konsumpcji wyprodukowanej z OZE energii elektrycznej - poinformował WNP.PL Tauron Dystrybucja.Spółka poinformowała nas także, że planuje uruchomienie realizacji dedykowanych programów inwestycyjnych, których jednym z celów będzie tworzenie potencjału do przyłączania kolejnych źródeł OZE oraz zwiększenie elastyczności sieci dystrybucyjnej.Planowane przez Tauron Dystrybucja do przyłączenia OZE na lata 2020-2021, według umów przyłączeniowych czynnych na koniec maja 2020, opiewały na łącznie około 502 MW, a z tego na ponad 138 MW w 2020 roku (m.in. 80 MW w fotowoltaice ) i na prawie 364 MW w 2021 roku ( m.in. blisko 230 MW w energetyce wiatrowej).Według danych URE na koniec 2019 roku moc zainstalowana OZE w Polsce wynosiła około 9106 MW, a z tego najwięcej w segmencie energetyki wiatrowej – około 5917 MW. Dane URE obejmują instalacje, które uzyskały koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezesa URE, w wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz mikroinstalacje, wytwarzające energię elektryczną objętą systemem świadectw pochodzenia albo systemem taryf gwarantowanych albo aukcyjnym systemem wsparcia.