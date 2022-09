Tauron i Rafako pokłócili się o łopatę do węgla, blok w Jaworznie nie działa

GIG nie udało się pobrać wszystkich próbek węgla w Jaworznie. Tauron twierdzi, że wina leży w braku przygotowania Rafako. Rafako mówi o utrudnianiu działań przez Taurona. Prawdopodobnie poszło o łopaty. Tymczasem blok 910 nie działa - Tauron informuje o remoncie awaryjnym.

Inspektorzy Głównego Instytutu Górniczego (GIG) zakończyli na dziś pobieranie próbek węgla z Elektrowni Nowe Jaworzno.

Nie udało się pobrać wszystkich próbek, o które wnioskował Sąd, a reszta ma zostać pobrana w poniedziałek.

Pobór próbek z bloku 910 wywołał kolejne nieporozumienia między Tauronem, a Rafako.

Blok 910 w Jaworznie nie działa - Tauron informuje o remoncie awaryjnym i zadziałaniu zabezpieczeń.

Dziś rano inspektorzy Głównego Instytutu Górniczego (GIG) weszli na teren Nowej Elektrowni Jaworzno w celu pobrania próbek z bloku 910, który w sierpniu uległ awarii. GIG działa na wniosek Sądu Okręgowego w Jaworznie, do którego wpłynęła prośba Rafako – firmy odpowiedzialnej za budowę i utrzymanie kotła – w związku ze sporem spółki z Tauronem, o którym już wcześniej pisaliśmy na łamach WNP.PL.

Próba pobrania wszystkich próbek w Elektrowni Nowe Jaworzno zakończona fiaskiem ze względu na konflikt zwaśnionych spółek

Z filmu, do którego dotarła redakcja WNP.PL wynika, że na początku ochrona Taurona chciała wpuścić na teren elektrowni tylko inspektorów GIG, bez pracowników Rafako, którzy zgodnie z decyzją Sądu mieli wskazać miejsca poboru próbek.

Koniec końców, na teren elektrowni weszli zarówno inspektorzy, jak i przedstawiciele Rafako. Według Taurona, GIG-owi nie udało się pobrać wszystkich próbek wymienionych we wniosku Sądu. Przyczyną miało być nieprzygotowanie techniczne Rafako.

- Tauron przygotował się do wykonania postanowienia Sądu w przedmiocie zabezpieczenia dowodu i podjął odpowiednie kroki w tym zakresie, współdziałając z Głównym Instytutem Górniczym. Umożliwiliśmy osobom wyznaczonym do pobrania próbek wejście na teren elektrowni i przeprowadziliśmy niezbędne formalności, w tym szkolenie BHP. Działamy zgodnie z literą prawa. Rafako uniemożliwiło jednak przeprowadzenie działań określonych przez Sąd w pełnym zakresie przez brak właściwego przygotowania się do procedury pobrania próbek – mówi WNP.PL Patrycja Hamera rzecznika prasowa spółki NJGT (Nowe Jaworzno Grupa Tauron).

Rzecznik prasowy Rafako, Jacek Balcer nie zgadza się z takim przedstawieniem sytuacji. - GIG zabezpieczył część próbek. Pozostałe zostaną pobrane w poniedziałek, nie z uwagi na nieprzygotowanie Rafako, ale działania NJGT i nieudostępnienie odpowiedniego sprzętu. Pobranie kolejnych próbek wymaga użycia specjalistycznego sprzętu, który jest w posiadaniu NJGT. Rafako wskazało miejsca pobrania próbek, zgodnie z decyzją Sądu – powiedział WNP.PL.

Plotki wskazują na to, że mogło pójść o proste narzędzia - łopaty. Rafako nie miało swoich, a Tauron nie chciał pożyczyć.

GIG jest w posiadaniu próbek rozjemczych, a Rafako i Tauron zasiadły przy stole mediacyjnym

Z naszych informacji wynika, że GIG-owi udało się dziś pobrać tzw. próbki rozjemcze. Są to próbki węgla zbierane tuż przed awarią bloku 910 przez tzw. próbopobierak, czyli urządzenie automatycznie pobierające węgiel z taśmociągu transportującego go do bloku przez cały dzień, po to by wiedzieć jaka jest jego uśredniona jakość danego dnia.

W ten sposób powstają dwie takie same próbki, gdzie jedna jest w posiadaniu Taurona, a druga Rafako. GIG będzie je teraz porównywał, żeby sprawdzić jaka była jakość spalanego węgla przed awarią bloku 910. Rafako twierdzi, że to właśnie nieodpowiedni węgiel przyczynił się do jego wyłączenia, z kolei Tauron obarcza winą za tę sytuację brak kompetencji technicznych Rafako.

Obydwie spółki rozpoczęły dziś mediacje, aby zakończyć trwający już od ponad miesiąca konflikt, dotyczący awarii bloku 910 w Elektrowni Nowe Jaworzno. Dzisiejszy dzień był głównie poświęcony nieporozumieniom, dotyczącym pobierania próbek węgla w elektrowni.