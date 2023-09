Tauron inwestuje w szerokopasmowy internet

O koncepcji funkcjonowaniu grupy Tauron po wydzieleniu węglowych aktywów wytwórczych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego w rozmowie z WNP.PL mówi Patryk Demski, wiceprezes Taurona Polskiej Energii ds. strategii i rozwoju.

Przed grupą Tauron, po wydzielaniu kopalni, teraz wydzielenie elektrowni węglowych i, jeśli wszystko pójdzie planowo, nowy rozdział w historii.

- To jest dzisiaj odpowiedź na potrzeby biznesu, bo przecież transformacja energetyczna nie dotyczy samych koncernów - zaznacza Patryk Demski, wiceprezes Taurona Polskiej Energii.

Patryk Demski wskazuje, że Tauron na pewno musi się mocno skupić m.in. na dystrybucji, ale też zaznacza wagę inwestycji pozwalających zdobywać nowe rynki. Podkreśla, że grupa "bardzo silnie" inwestuje w szerokopasmowy Internet.

W strukturach grupy Tauron od kilku miesięcy nie ma już kopalni węgla, które zostały sprzedane do Skarbu Państwa, a przed koncernem transakcja wydzielenia wytwórczych aktywów węglowych do planowanej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

Grupa zatem będzie niedługo, jak wszystko pójdzie planowo, całkiem inną organizacją. O tym, co to znaczy w praktyce i jaka jest koncepcja funkcjonowaniu grupy Tauron po wydzielenie węglowych aktywów wytwórczych do NABE zapytaliśmy Patryka Demskiego, wiceprezesa Taurona Polskiej Energii ds. strategii i rozwoju.

Transformacja, czyli droga dojścia do stabilnej, konkurencyjnej polskiej gospodarki

- To jest trochę takie zbudowanie sobie poduszki, od której można się odbić i poszybować bardzo daleko i bardzo wysoko. Dzisiaj pytanie jest takie, jak będzie wyglądał w ogóle polski system elektroenergetyczny czy szerzej unijny, bo to jest system naczyń połączonych, a z drugiej strony bardzo konkurencyjnych wobec siebie – komentuje Patryk Demski.

- To jest dzisiaj odpowiedź na potrzeby biznesu, bo przecież transformacja energetyczna nie dotyczy samych koncernów. Oczywiście my się sami transformujemy przy okazji, zmieniamy sposób funkcjonowania, wprowadzamy innowacje, ale przecież tak naprawdę to jest droga dojścia do stabilnej, konkurencyjnej polskiej gospodarki. My w tym sensie pełnimy rolę służebną – zaznacza Patryk Demski.

Wskazuje, że Tauron na pewno musi się mocno skupić na aktywach, które będą tworzyły wartość dodaną w koncernie i stwierdził, że "to oczywiście dystrybucja, która jest perłą w naszej koronie, ale też ciepłownictwo".

"Energetyka, żeby miała przyszłość musi być odporna na kryzysy i wyprzedzać bieżące trendy"

- Jesteśmy silnym orędownikiem powstania zintegrowanego, dużego bloku opartego o grupę Tauron w kontekście koordynacji i być może też skupiania mniejszych aktywów ciepłowniczych i tych, które były pokopalniane, tych które miały swoje różnego rodzaju historie. To już się powoli odbywa – mówi Patryk Demski i przypomina przejęcie spółki w Cieszynie.

Podkreśla też znacznie segmentów sprzedaży i odnawialnych źródeł energii i stwierdza, że grupa "bardzo silnie" inwestuje w usługi internatowe, w szerokopasmowy internet.

- Pamiętamy tę lekcję, której nie odrobiły polskie telekomy lat 90. - dzisiaj już ich nie ma, może przespały swoją chwilę, może nie rozwijały się tak jak powinny. Wydaje nam się, że energetyka, żeby miała przyszłość, musi być odporna na kryzysy i wyprzedzać bieżące trendy, inwestować w branże, które będą w przyszłości dawały jej zdywersyfikowane przychody i pozwolą jej po prostu zdobywać nowe rynki – mówi Patryk Demski.

Tauron po nowemu, czyli także holistyczna koncepcja obsługi klientów

Patryk Demski wyjaśnia, że jeśli chodzi o szerokopasmowy internet, to grupa inwestuje głównie na obszarze działania spółki Tauron Dystrybucja, czyli na terenie województw małopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i częściowo świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz łódzkiego.

- Zakończyliśmy pierwszy etap Polski Cyfrowej, teraz wkraczamy w kolejny i to jest niewątpliwie też dopełnienie procesu transformacji, bo nie ma dobrej transformacji energetycznej bez transformacji cyfrowej. Po drugiej stronie jednak zyskaliśmy m.in. dzięki prosumentom świadomego klienta, który chce z nami rozmawiać, chce z nami wymieniać informacje, chce sprawdzić czy mu się coś opłaca czy nie. To już nie jest jednostronna komunikacja od wytwarzania przez dystrybucję, sprzedaż do klienta - wyjaśnia zmiany Patryk Demski.

Wskazuje też , że grupa musi się przygotować na tyle dobrze także sprzętowo, informatycznie, organizacyjnie, żeby klienci chcieli z nią zostać w przyszłości.

- Dodatkowe narzędzia informatyczne pozwolą nam zintegrować usługi w jedno. Marzy nam się to i staramy się wdrażać cały pakiet usług od Taurona, czyli że Tauron dostarcza wszystkie usługi - wchodzimy do budynku i jest tam nasze ciepło, jest nasza energia elektryczna, jest szerokopasmowy internet, a na nim są powieszone dodatkowe usługi i jest inteligentny licznik na końcu, a być może jeszcze jakieś małe źródło OZE, którym zarządzamy. To daje nam holistyczną wartość, z której przychody dla grupy Tauron będą się multiplikować - twierdzi Patryk Demski.