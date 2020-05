Tauron ma być jeszcze bardziej online

Grupa energetyczna Tauron, we współpracy ze specjalistami ds. bezpieczeństwa IT z grupy kapitałowej Billon Group, testuje rozwiązania rozszerzające obsługę klientów online, m.in. zdalne podpisywanie dokumentów i rezygnację z przesyłania umów w formie papierowej.

Od połowy marca do początków maja, kiedy ze względu na zagrożenie epidemiczne Tauron czasowo zamknął stacjonarne punkty obsługi klienta, zdalnie obsłużono około miliona klientów. Trzy największe punkty obsługi - w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu - w ograniczonym zakresie otwarto ponownie 5 maja.

W poniedziałkowym komunikacie Tauron poinformował, że obecnie przy udziale jego klientów sprawdzane jest działanie narzędzia do przekazywania takich dokumentów jak taryfy i umowy zawierane za pośrednictwem kanałów elektronicznych. Projekt obejmuje zapisywanie i przechowywanie kompletnych dokumentów w sieci blockchain, z możliwością zdalnego podpisu oraz potwierdzenia doręczenia.

"Klienci Taurona, biorący udział w teście, otrzymują stały dostęp do swoich umów przez platformę internetową, jak również gwarancję ich autentyczności i ochrony przed niepożądanymi zmianami. Zapewnia to właśnie architektura blockchain. Raz opublikowane dokumenty są dostępne tylko dla osób posiadających odpowiednie dane weryfikacyjne. System zapewnia ciągłość dostępu do dokumentów również po zakończeniu korzystania z danej usługi" - podała spółka.

"Test narzędzia umożliwi weryfikację działania technologii i mechanizmów oprogramowania, a także pozwoli ocenić czy rozwiązanie jest wystarczająco przyjazne dla klientów Grupy Tauron" - czytamy w komunikacie. Spółka nie podała, czy i kiedy zamierza upowszechnić testowane rozwiązania.