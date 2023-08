Tauron ma przed sobą nowe otwarcie. Prezes zapowiada inwestycje za miliardy złotych

- W perspektywie 2030 roku planujemy skokowe zwiększenie mocy OZE - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Paweł Szczeszek, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

Paweł Szczeszek wskazuje, że zakończenie wydzielania elektrowni węglowych to krok milowy w rozwoju Taurona, ale i całego krajowego sektora elektroenergetycznego.

Podkreśla on, że dla Taurona oznacza to nowe otwarcie i możliwości dalszego rozwoju najbardziej perspektywicznych obszarów biznesowych, czyli sieci elektroenergetycznych oraz nowych odnawialnych źródeł energii.

- Miliardy złotych będą mogły więc popłynąć na sieci elektroenergetyczne oraz budowę nowych aktywów w OZE, w tym farm wiatrowych i fotowoltaicznych - zaznacza prezes Taurona.

Na jakim etapie jest powstanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego?

- Dziś potwierdziliśmy z Ministerstwem Aktywów Państwowych kluczowe warunki transakcji sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa naszych wytwórczych aktywów węglowych skupionych w Tauronie Wytwarzanie. Uzgodniliśmy istotne elementy transakcji, takie jak mechanizm rozliczenia zadłużenia wydzielanej spółki wobec Grupy, warunki przeprowadzenia transakcji oraz najważniejsze postanowienia umowy przedwstępnej.

Zrealizowaliśmy zatem kolejny kamień milowy w procesie transformacji sektora elektroenergetycznego, zakładającej wydzielanie elektrowni węglowych z grup energetycznych oraz utworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

Skąd wzięło się to zadłużenie?

- W celu realizacji transformacji podjęliśmy szereg działań związanych z przygotowaniem Grupy do wydzielenia elektrowni węglowych, w tym prowadzone były przygotowania do przeprowadzenia transakcji.

Jednym z tych działań było zintegrowanie wytwórczych aktywów węglowych Grupy w jednym podmiocie, co zostało zrealizowane poprzez połączenie spółek Tauron Wytwarzanie i Nowe Jaworzno Grupa Tauron, którego udziały uprzednio zostały sprzedane przez Tauron Polska Energia do Tauronu Wytwarzanie. Tym samym po transakcji spłata m.in. części nakładów poniesionych na inwestycję w nowy blok w Jaworznie zostanie zrealizowana przez NABE, która będzie jego właścicielem.

A kiedy te środki trafią do Taurona?

- Zdecydowaną większość z kwoty obecnego zadłużenia wobec naszej Grupy pozyskamy nie później niż w terminie 90 dni od dnia zamknięcia transakcji, a reszta będzie podlegać spłacie przez NABE przez okres ośmiu lat.

Taka konstrukcja pozwoli na bezpieczne funkcjonowanie NABE w pierwszych latach po jej powstaniu, a nam uzyskać w perspektywie ośmiu lat spłatę całości finansowania udzielonego spółce Tauron Wytwarzanie.

Mamy największe zmiany strukturalne w polskiej energetyce ostatnich lat

Jak powstanie NABE wpłynie na Grupę?

- Finalizujemy największe zmiany strukturalne w polskiej energetyce ostatnich lat. W zeszłym roku Skarb Państwa przejął trzy kopalnie należące do Grupy, a teraz dokonujemy sprzedaży wytwórczych aktywów węglowych. W ten sposób w Grupie węgiel zostanie jedynie w ciepłownictwie, które też chcemy stopniowo dekarbonizować.

Zakończenie wydzielania elektrowni węglowych to krok milowy w rozwoju naszej firmy, ale i całego krajowego sektora elektroenergetycznego. Dla Tauronu oznacza to nowe otwarcie i możliwości dalszego rozwoju najbardziej perspektywicznych obszarów biznesowych, czyli sieci elektroenergetycznych oraz nowych odnawialnych źródeł energii. Miliardy złotych będą mogły więc popłynąć na sieci elektroenergetyczne oraz budowę nowych aktywów w OZE, w tym farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

Jak z perspektywy Taurona należy ocenić kwestie pracownicze związane z utworzeniem NABE?

- Cały proces zmian właścicielskich realizowany jest z poszanowaniem praw pracowniczych, co stanowi dla nas wartość fundamentalną. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że sprawiedliwa transformacja energetyki musi odbywać się w poszanowaniu tych, którzy tę energetykę zbudowali, czyli pracowników.

Wszystkie ważne kroki konsultowane są ze stroną społeczną. Transformacja energetyczna jest częścią globalnego procesu dążenia do neutralności klimatycznej i nie ma od niej odwrotu. Jest konieczna ze względu na zasady rynkowe, rachunek ekonomiczny, a także założenia unijnej polityki klimatycznej, w tym realizację pakietu Fit for 55.

Przypomnę, że wydzielenie z grup energetycznych wytwórczych aktywów węglowych poprzedziło uzgodnienie umowy społecznej pozwalającej przede wszystkim zachować uprawnienia pracownicze, stabilizację zatrudnienia i dotychczasowe warunki pracy. Dokument obejmuje wszystkie najważniejsze kwestie z punktu widzenia naszych pracowników.

Prezes Taurona: mamy przed sobą sfinansowanie 48-miliardowego programu inwestycyjnego w horyzoncie 2030 roku

Czy powołanie NABE otworzy przed Tauronem nowe możliwości?

- Zdecydowanie tak. Zakończenie procesu wydzielenia wytwórczych aktywów węglowych bez wątpienia istotnie poprawia sytuację Grupy wobec warunków stawianych przez instytucje finansujące i tym samym będzie ważnym czynnikiem sprzyjającym pozyskaniu finansowania, a nawet niezbędnym w przypadku niektórych instrumentów finansowych dostępnych na rynku, np. zielonych obligacji.

Wiele instytucji finansowych, ze względu na wewnętrzne regulacje, nie tylko nie angażuje się w jakiekolwiek inwestycje związane z węglem, ale również nie jest zainteresowanych finansowaniem grup energetycznych posiadających aktywa węglowe.

Mamy przed sobą sfinansowanie 48-miliardowego programu inwestycyjnego w horyzoncie 2030 roku, z którego niemal połowa przeznaczona zostanie na przebudowę sieci elektroenergetycznych. To istotne, gdyż bez przebudowy sieci, niezależnie od tego, ile wybudujemy farm wiatrowych czy fotowoltaicznych, system elektroenergetyczny nie będzie funkcjonował efektywnie.

Rozwój i modernizacja sieci dystrybucyjnych w kierunku tzw. sieci inteligentnych stanowi więc kluczowy warunek powodzenia transformacji energetycznej. Już w przyszłym roku nakłady na sieci dystrybucyjne sięgną rekordowych trzech miliardów złotych, czyli trzykrotnie więcej niż w 2010 roku.

Czy oznaczać to będzie nowe, zielone otwarcie dla spółki?

- OZE to drugi priorytet inwestycyjny Taurona. Już w tym roku planujemy zainwestować miliard złotych w ten obszar. W budowie mamy cztery farmy wiatrowe i dwie fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 300 MW. Wykorzystujemy przy tym także tereny poprzemysłowe.

W Mysłowicach na dawnym składowisku odpadów powstaje na przykład jedna z największych farm fotowoltaicznych w Polsce. Finalnie jej moc sięgnie 100 MW. Co ważne, inwestycje w OZE, pomimo zawirowań w światowym handlu, realizujemy terminowo i oddajemy je do użytku zgodnie z planem. W przyszłym roku powinniśmy mieć z jednej strony zakończenie realizowanych projektów, a z drugiej portfel nowych inwestycji do realizacji.

Przypomnę, że w perspektywie 2030 roku planujemy skokowe zwiększenie mocy OZE. Do końca dekady chcemy dysponować 3700 MW zainstalowanymi w OZE, co będzie stanowić ok. 80 proc. całego miksu wytwórczego Grupy. Analizujemy możliwości budowy elektrowni szczytowo-pompowej w Rożnowie, jesteśmy również zainteresowani większym zaangażowaniem w rozwój magazynów energii, a w dalszej perspektywie małą energetyką jądrową (SMR), morską energetyką wiatrową czy technologiami wodorowymi.

Efekt NABE dało się już odczuć, obserwując giełdę, na której notowania polskich spółek energetycznych odnotowały solidne wzrosty

Czy jest coś, czego należy się obawiać z perspektywy Taurona, jeżeli chodzi o NABE?

- Największą zaletą powstania NABE jest skrystalizowana wizja branży energetycznej w Polsce, która pozwala na zdynamizowanie transformacji energetyki.

Efekt NABE dało się już odczuć, obserwując giełdę, na której notowania polskich spółek energetycznych odnotowały solidne wzrosty. Akcje Tauronu zwyżkowały i obecnie ich cena jest wyższa o jedną trzecią niż miesiąc temu.

NABE będzie największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce, jednak dla Taurona kupowanie energii na rynku to nic nowego, bowiem od lat więcej energii sprzedawaliśmy niż produkowaliśmy. NABE to także klarowne perspektywy zatrudnienia dla energetyków oraz stabilizacja polskiej energetyki, a ponadto przyspieszenie transformacji spółek energetycznych.