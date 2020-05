Tauron modernizuje trzy 200-megawatowe bloki w Elektrowni Jaworzno

Grupa Tauron modernizuje trzy 200-megawatowe bloki węglowe w Elektrowni Jaworzno, dostosowując je do wymagań środowiskowych. Jeden blok jest już po remoncie, dwa kolejne będą gotowe do listopada - podała we wtorek Grupa.

Modernizowane bloki zyskują instalacje katalitycznego odazotowania spalin, redukujące trzykrotnie (z 200 mg/m sześc. do maksymalnie 65 mg/m sześc.) emisję tlenków azotu.

"Modernizacja naszych bloków 200 MW jest konieczna, by obniżyć ich emisyjność, a co za tym idzie, by mogły od 2021 roku uczestniczyć w rynku mocy" - poinformował cytowany w komunikacie prasowym prezes Tauronu Filip Grzegorczyk.

Ogłoszone w 2018 roku przetargi, służące dostosowaniu jednostek wytwórczych do zaostrzających się norm środowiskowych, dotyczą - oprócz Elektrowni Jaworzno - także innych elektrowni Grupy Tauron: Łaziska, Łagisza i Siersza.

Przyjęte przez UE w 2017 r. konkluzje BAT (najlepszych dostępnych technik) od sierpnia 2021 r. nakładają na bloki energetyczne zaostrzone wymogi środowiskowe dotyczące redukcji emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłu, a także chloru, rtęci i fluorowodoru.