Tauron na największej inwestycji drogowej w Krakowie

Około 40 milionów złotych zabudżetowanych środków, zapewnienie dostaw energii oraz rozbudowa infrastruktury na potrzeby nowopowstającej Trasy Łagiewnickiej - tak wygląda, rozłożony na pięć lat, pakiet zadań realizowanych przez Tauron Dystrybucja przy trwającej obecnie największej inwestycji komunikacyjnej Krakowa.

Główny Punkt Zasilania Kurdwanów

Postęp prac Tauron Dystrybucja jest dostosowany do harmonogramu realizowanego przez głównego wykonawcę Trasy i wymaga skoordynowania robót energetycznych z pracami innych podmiotów.- Trasa Łagiewnicka to bardzo duże przedsięwzięcie, które znacząco poprawi komunikację w południowej części Krakowa. Inwestycja jest jednym z elementów trzeciej obwodnicy Krakowa. Przy jej budowie generalny wykonawca dopuszcza wykonawców infrastruktury do prac na tych odcinkach, gdzie teren został zniwelowany do rzędnych docelowych, a sam harmonogram działań musi być dostoswany między innymi do zastanych warunków lub nieprzewidzianych zdarzeń - mówi inżynier kontraktu Trasy Łagiewnickiej Krzysztof Migdał.Do końca 2024 roku ma powstać również duża inwestycja Tauron Dystrybucja, która jest kolejnym, ostatnim etapem prac związanych z powstaniem Trasy Łagiewnickiej.Mowa o budowie stacji elektroenergetycznej 110/15kV - Główny Punkt Zasilania (GPZ) Kurdwanów, która jest inwestycją ważną nie tylko z punktu widzenia zasilania samej Trasy, ale głównie dla odbiorców energii elektrycznej, zlokalizowanych na południu Krakowa. Ta część miasta rozwija się bardzo dynamicznie i już w tej chwili konieczne jest planowanie odciążenia i rezerwowania stacji GPZ Bonarka, która teraz zapewnia dostawy energii dla mieszkańców i firm z południowych dzielnic miasta.Planowany koszt budowy GPZ Kurdwanów będzie oscylował około 30 mln złotych. W 2025 r. stacja zostanie włączona w system zasilania Krakowa, podnosząc bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej dla miasta.