Tauron nie kupi polskich aktywów CEZ

Zarząd Taurona Polska Energia 1 lipca 2021 r podjął decyzję o rezygnacji z udziału w procesie nabycia wybranych aktywów Grupy ČEZ w Polsce, w tym ČEZ Chorzów.

Tauron Ciepłem stoi

CEZ Skawina (moc zainstalowana 330 MWe i 588 MWt) jest drugim co do wielkości dostawcą ciepła do Krakowa (z ok. 25 proc. udziałem) i Skawiny. CEZ Chorzów (238 MWe i 500 MWt) to jeden z największych dostawców ciepła do Katowic i innych aglomeracji miejskich na Śląsku. W 2019 roku CEZ Skawina i CEZ Chorzów wyprodukowały łącznie 2443 GWh energii elektrycznej i 5 366 TJ ciepła. Obie elektrownie posiadają technologię współspalania biomasy.CEZ na polskim rynku obecny jest od 2006 r. W 2020 r. CEZ zakończył pierwszą fazę procesu dezinwestycji w Polsce tj. sprzedaż dwóch farm wiatrowych funduszowi inwestycyjnemu KGAL.Marcu CEZ informował, że spodziewa się złożenia wiążących ofert kupna w kwietniu tego roku, dodając, że na swoje wrześniowe zaproszenie otrzymał 14 deklaracji zainteresowania, a potem pięć ofert wstępnych.Tauron Ciepło jest największym dostawcą ciepła sieciowego w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej i jedną z największych spółek ciepłowniczych w Polsce. Do spółki należą zakłady w Katowicach, Tychach i Bielsku-Białej oraz tzw. Obszar Ciepłowni Lokalnych.Łączna zainstalowana moc cieplna tych zakładów, pochodząca w większości ze źródeł kogeneracyjnych, sięga blisko 1,2 tys. megawatów, zaś całkowita wartość zamówionej mocy przekracza 2,1 tys. megawatów. Spółka ma ok. tysiąc km sieci ciepłowniczych, dostarczając ciepło do 250 tys. gospodarstw domowych, czyli ok. 800 tys. mieszkańców.