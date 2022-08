Tauron odpiera zarzuty Rafako w sprawie bloku w Jaworznie

Twierdzenie, że węgiel jest jedynym problemem eksploatacyjnym bloku 910 MW nie jest prawdą. Jakością węgla przykrywane są problemy technologiczne, z którymi Rafako sobie nie radzi. Pierwsza awaria leja wystąpiła w 2021 roku, wówczas Rafako nie miało zastrzeżeń do jakości podawanego węgla - wyjaśnia Patrycja Hamera, rzeczniczka prasowa spółka Nowe Jaworzno Grupa Tauron.





Jak podkreśla rzeczniczka spółki, węgiel podawany do bloku 910 mieści się w głównych parametrach energetycznych określonych w kontrakcie, a prowadzenie prób spalania węgli granicznych było obowiązkiem kontraktowym Rafako.”

Na dzisiejszej konferencji prasowej prezes Rafako Radosław Domagalski-Łabędzki stwierdził, że węgiel wsypywany do bloku w Jaworznie jest nieodpowiedniej jakości, ze względu na zbyt wysokie stężenie chloru i zanieczyszczenia.

- Zgodnie z kontraktem, Tauron wezwał Rafako do naprawy leja. Rafako odrzuciło kontraktową naprawę. Naprawa leja kotła została dokończona przez wykonawcę zastępczego. Urząd Dozoru Technicznego potwierdził, że prace zostały wykonane zgodnie z zatwierdzoną technologią i w odpowiednim zakresie. Decyzja o wyborze tzw. wykonawstwa zastępczego miała na celu jak najszybsze uruchomienie jednostki, te działania mieszczą się w zakresie realizacji naszych uprawnień kontraktowych. Planowo blok zostanie zsynchronizowany z siecią elektroenergetyczną do końca tygodnia i będzie do dyspozycji PSE - tłumaczy Patrycja Hamera, rzeczniczka NJGT.

Jak wskazuje Tauron, w chwili wystąpienia usterki, Rafako prowadziło testy i strojenia układu czyszczenia powierzchni ogrzewalnych kotła, który zaprojektowało i dostarczyło na potrzeby jaworznickiego bloku.

- Do momentu zakończenia prac, nie można mówić o w pełni efektywnym wykorzystywaniu strojonych instalacji. Zadaniem prawidłowo zaprojektowanego, zestrojonego i działającego układu czyszczenia powierzchni ogrzewalnych kotła jest niedopuszczenie do żużlowania i szlakowania podczas jego pracy - wyjaśnia rzeczniczka Taurona.

Podczas konferencji prasowej prezes Rafako stwierdził, że Tauron idzie z jego spółką na otwarty konflikt i nie chce porozumienia. Jednak rzeczniczka Taurona wyjaśniła, iż działania spółki nie są skierowane przeciwko Rafako.

- W naszych komunikatach przedstawiamy sytuację bloku 910 MW i wskazujemy, jak chcemy ją rozwiązać. Celem jest jak najszybsze uruchomienie bloku, natomiast komunikaty i wypowiedzi przedstawicieli Rafako wprowadzają opinię publiczną w błąd - podkreśla Patrycja Hamera.