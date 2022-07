Tauron odpowiada na zarzuty: nowy blok energetyczny w Jaworznie pracuje bez problemu

Oddany niedawno do użytku blok energetyczny o mocy 910 megawatów w Jaworznie pracuje bez problemu; obecnie działa na poziomie bliskim jego mocy nominalnej, to jest 870 megawatów - oświadczyli w czwartek przedstawiciele Grupy Tauron, do której należy blok.

"Blok 910 MW jest jednostką o wysokiej sterowalności, stanowiącą jeden z fundamentów bezpieczeństwa energetycznego Polski" - podkreślił rzecznik Taurona Łukasz Zimnoch.

Wczoraj jednostka ta pracowała na poziomie 440 MW, dziś - zgodnie z zapotrzebowaniem Krajowej Dyspozycji Mocy - pracuje na poziomie 870 MW - dodał.

Blok spełnia więc swoją rolę elastycznego stabilizatora systemu - zaznaczył Zimnoch.

Tauron odniósł się do informacji prasowych, zgodnie z którymi zbudowany za ponad 6 mld zł blok ma obecnie problem z dostawami węgla z kopalń Tauronu, w efekcie czego spala surowiec złej jakości i przez to w ostatnim czasie miał przestoje.

Tak - według mediów - wynika z wewnętrznej korespondencji jednej ze spółek zależnych Rafako, wykonawcy kontraktu w Jaworznie, do której dotarł Business Insider Polska. Zaprzecza temu Tauron.

"Z całą stanowczością chcemy podkreślić, że informacje przekazywane przez Rafako, dotyczące rzekomych złych parametrów podawanego na blok paliwa i - występujących w tego konsekwencji awarii - są nieprawdziwe. Węgiel używany w bloku 910 spełnia warunki jakościowe określone w kontrakcie" - oświadczył w czwartek rzecznik energetycznej Grupy, zapewniając, iż blok 910 MW w Jaworznie "jest ważnym elementem systemu, a Tauron zrobi wszystko, aby zadbać o bezpieczeństwo energetyczne Polski".

W czwartek blok pracuje na poziomie bliskim do mocy nominalnej (870 MW), zaś w czasie poza pomiarami jest do dyspozycji Krajowej Dyspozycji Mocy i - jak informuje Tauron - może zwiększać produkcję w momentach niższej generacji z odnawialnych źródeł energii, takich jak turbiny wiatrowe czy fotowoltaika.

"Należy jednak pamiętać, że blok dalej jest w okresie przejściowym; trwają prace optymalizacyjne i strojeniowe. Proces ten powinien zakończyć się do 30 października tego roku" - przypomniał Łukasz Zimnoch.

Według danych Taurona, w maju i czerwcu br. blok wygenerował dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych ponad 650 tys. megawatogodzin energii, a w lipcu dołoży kolejne około 250 tys. MWh.

Przedstawiciele Grupy zapewniają, że paliwo niezbędne do pracy bloku spełnia parametry techniczne opisane w kontrakcie. Węgiel pochodzi zarówno z należących do spółki Tauron Wydobycie kopalń Sobieski i Janina, jak i z należącej do Polskiej Grupy Górniczej kopalni Ziemowit.

"W tym roku dostarczyliśmy już do jednostki 400 tys. ton paliwa. Chwilowo w kopalniach prowadzone są prace, które ograniczają dostawy węgla dla nowego bloku, ale nie ma to wpływu na pracę jednostki. Od września sytuacja ulegnie jednak poprawie, co przełoży się na powrót do standardowych wielkości dostaw i odbudowanie zapasów" - wyjaśnił rzecznik Taurona.

W okresie przejściowym na potrzeby bloku zapewnione będą dodatkowe ilości węgla ze źródeł krajowych i z importu. "Paliwo, tak jak dotychczas, spełnia normy kontraktowe" - podkreślił Zimnoch, przestrzegając przed "sianiem dezinformacji" w tej sprawie w celu wymuszania decyzji biznesowych.