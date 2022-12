Tauron otrzymał ponad 250 tys. wniosków ws. maksymalnych cen prądu

Ponad 250 tys. oświadczeń złożyli dotąd klienci Taurona, by skorzystać z rządowej Tarczy Solidarnościowej w zakresie podwyższonych limitów na prąd i ograniczenia cen za prąd dla firm i instytucji – przekazał rzecznik Tauronu Sprzedaż Daniel Iwan.

Jak przypomniał, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz inne uprawnione podmioty powinny były do końca listopada złożyć oświadczenie do swojego dostawcy energii, aby od 1 grudnia br. skorzystać z maksymalnej ceny prądu w ramach Tarczy Solidarnościowej.

Na podstawie Ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 r., która weszła w życie 4 listopada 2022 r. - cena prądu w 2023 r. dla określonych grup odbiorców nie będzie mogła być wyższa, niż maksymalna wskazana w tej ustawie. Ma to ochronić odbiorców energii przed podwyżkami.

W rozliczeniach z małymi i średnimi firmami, jednostkami samorządu, a także podmiotami wrażliwymi wskazanymi w ustawie, które złożyły oświadczenia do 30 listopada br., będzie stosowana cena maksymalna na poziomie 785 zł za megawatogodzinę, w odniesieniu do zużycia od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Gospodarstwa domowe nie składają oświadczeń: po przekroczeniu przyznanego limitu zużycia energii elektrycznej mechanizm cen maksymalnych zostanie zastosowany wobec nich automatycznie.

Gospodarstwa domowe, którym przysługuje wyższy limit niż 2 tys. kilowatogodzin, mają czas na złożenie oświadczeń do 30 czerwca 2023 r. Tauron wskazuje, że oświadczenie dotyczące zwiększenia limitu na energię elektryczną dla osób z niepełnosprawnościami, dużych rodzin i rolników można złożyć m.in. poprzez rządową aplikację mObywatel.

Tauron w środowej informacji przekonuje swoich klientów do oszczędzania energii elektrycznej i przypomina, że zachęca do tego dodatkowo rządowa Tarcza Solidarnościowa. Jeśli ograniczy się zużycie energii o ponad 10 proc. w stosunku do 2022 r., oprócz oszczędności wynikających z ograniczenia zużycia energii, klienci mają otrzymać 10-procentową obniżkę rachunku w 2024 r.