Tauron podtrzymuje inwestycje w bloki gazowe

Na ten moment nie ograniczamy inwestycji gazowych – zadeklarował w czwartek wiceprezes Tauronu Jerzy Topolski. Przypomniał, że inwestycje gazowe w Tauronie dotyczą wyłącznie bloków, których podstawową funkcją jest dostawa energii cieplnej.

Na czwartkowej konferencji wynikowej za 2021 r. wiceprezes Tauronu ds. zarządzania majątkiem Jerzy Topolski przypomniał niedawną informację koncernu o kontynuowaniu inwestycji w budowę nowego bloku gazowo-parowego w Elektrowni Łagisza.

"Tym samym na ten moment nie ograniczamy rozwoju inwestycji gazowych. Widzimy, że strategia energetyczna kraju być może się zmieni i okres przejściowy zostanie wydłużony dla węgla, natomiast pamiętajmy, że inwestycje gazowe w Tauronie są oparte wyłącznie o bloki, których podstawową funkcją jest dostawa energii cieplnej, czyli są to bloki w wysokosprawnej kogeneracji, gdzie udział ciepła jest istotny. To nie są bloki pracujące dla systemu jako bloki regulacyjne, systemowe" - zastrzegł Topolski.

Jak informował w ostatnich dniach Tauron, obecnie analizowana jest możliwość budowy nowego bloku gazowo-parowego w Elektrowni Łagisza o mocy ok. 400 MWe i ok 250 MWt. Na obecnym etapie pozyskane mają zostać oferty cenowe od potencjalnych wykonawców, które będą podstawą do wykonania finalnych analiz opłacalności przedsięwzięcia.

Realizacja projektu ma zależeć od dwóch głównych czynników. Pierwszy z nich to korzystne rozstrzygnięcia na aukcji rynku mocy zaplanowanej na grudzień 2022 r. Drugim czynnikiem jest określenie możliwości zapewnienia stabilnych dostaw gazu, poza rynkiem wschodnim, ze stabilnym algorytmem cenowym, gwarantujących oczekiwany poziom rentowności.

Tauron informował, że rozpoczął proces analizy możliwości budowy nowej jednostki gazowo-parowej w Elektrowni Łagisza biorąc pod uwagę aspekty geopolityczne oraz wyzwania związane z zapewnieniem stabilności dostaw energii elektrycznej w okresie przejściowym transformacji polskiej energetyki.

Koncern przypominał, że krajowe strategie dotyczące transformacji energetyki zakładają powstanie nowoczesnych jednostek gazowo-parowych, które dzięki wysokiej sprawności, w tym w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła i pary technologicznej, mogą również stanowić efektywne wsparcie dla źródeł OZE.

Nowy blok gazowo-parowy w Łagiszy, w przypadku realizacji inwestycji, uzupełniłby niedobory mocy powstałe w konsekwencji konieczności wyłączenia najstarszych (pochodzących z lat 70-tych), wyeksploatowanych bloków węglowych. W ten sposób zabezpieczyłby dostawy ciepła dla aglomeracji śląskiej oraz energii elektrycznej do krajowego systemu elektroenergetycznego.