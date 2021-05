Tauron podwoił ilość sprzedawanej energii ze źródeł odnawialnych

W ub. roku grupa energetyczna Tauron podwoiła ilość prądu sprzedawanego w ramach produktu opartego w 100 proc. na odnawialnych źródłach energii. W tej formule Grupa dostarczyła przedsiębiorstwom jedną terawatogodzinę energii – podał we wtorek Tauron.

W 2020 r. produkcja energii ze źródeł odnawialnych wzrosła w Tauronie do 1,94 TWh wobec 1,38 TWh rok wcześniej.

Przyrost zielonej energii był w dużej mierze zasługą farm wiatrowych - w 2020 r. Grupa wytworzyła z wiatru 40 proc. energii więcej niż w roku 2019.

Ogółem w ub. roku Grupa Tauron, której źródła wytwarzania obecnie oparte są przede wszystkim na węglu, zmniejszyła produkcję energii elektrycznej ogółem rok do roku z 13,88 terawatogodzin do 12,5 TWh.

Jak poinformował we wtorek Tauron, z roku na rok rośnie liczba odbiorców, którzy chcą mieć pewność, skąd pochodzi kupowana przez nich energia. Stąd ma się brać systematycznie rosnąca popularność wprowadzonej po raz pierwszy ponad 10 lat temu oferty, w której klienci otrzymują gwarancję, że korzystają z energii wytworzonej wyłącznie w odnawialnych źródłach.

"W praktyce oznacza to, że kupiona przez klienta energia elektryczna jest wyprodukowana w konkretnym odnawialnym źródle i w ściśle określonym czasie" - wyjaśnia Tauron we wtorkowym komunikacie. Dostarczana w ten sposób energia jest objęta Systemem Gwarancji Sprzedaży Energii Ekologicznej nadzorowanym przez niezależną instytucję - Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii.

Nadzór Towarzystwa obejmuje też audyt źródła pod kątem jego oddziaływania na środowisko, gospodarowania odpadami czy spełniania wszystkich wymaganych norm i procedur. W minionym roku z pochodzącego w pełni z OZE prądu z Taurona korzystały m.in. firmy LOTTE Wedel, Santander Bank Polska czy Panasonic Energy Poland. W ramach innego produktu z energii pochodzącej wyłącznie z OZE mogą też korzystać odbiorcy indywidualni.

W 2020 r. Tauron wyprodukował z wiatru ok. 970 GWh energii elektrycznej, co oznacza 40-proc. wzrost wobec roku 2019. Taka ilość energii może pokryć roczne zapotrzebowanie 400 tys. gospodarstw domowych.

Wskaźnik wykorzystania mocy zainstalowanej dla wszystkich farm wiatrowych Taurona wyniósł w ub. roku średnio ok. 30 proc. Najlepsze wyniki produktywności uzyskały farmy w województwach: kujawsko-pomorskim, mazowieckim i wielkopolskim. Farmy Inowrocław i Mogilno (o łącznej mocy 66 MW) utrzymywały wysoki poziom ponad 35 proc., a największa farma - Marszewo, o mocy 100 MW - osiągnęła 32 proc. produktywności.

Zgodnie z polityką tzw. zielonego zwrotu, rozwój odnawialnych źródeł energii to priorytet inwestycyjny i rozwojowy Taurona, który w 2025 r. chce dysponować ponad 1000 MW mocy w turbinach wiatrowych na lądzie oraz 300 MW w farmach fotowoltaicznych.