Tauron pokazał wyniki. Przychody w górę

Czołowy polskie koncern energetyczny Tauron pokazał wyniki finansowe za trzeci kwartał i po 9 miesiącach 2019 roku.

W ciągu 9 miesięcy 2019 r. Grupa Tauron dostarczyła łącznie 38,7 TWh energii elektrycznej, co oznacza, że w ujęciu rocznym nie zanotowano zasadniczej zmiany w wolumenie dystrybuowanej energii. W trzecim kwartale 2019 r. liczba klientów Segmentu Dystrybucja przekroczyła 5,6 mln.Grupa Tauron w trzech kwartałach 2019 r. sprzedała 25 TWh energii do odbiorców końcowych, a w 2018 roku 25,4 TWh.Produkcja węgla handlowego wyniosła 2,94 mln ton i była niższa o 19 proc. rok do roku m.in. z powodu trudnych warunków geologicznych w ZG Sobieski oraz ZG Brzeszcze. Wolumen sprzedaży węgla w trzech kwartałach 2019 r. wyniósł 2,96 mln ton, co oznacza spadek o 16 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. i wynika z niższej zrealizowanej produkcji.W okresie trzech kwartałów 2019 r. 47 proc. zapotrzebowania spółek Segmentu Wytwarzanie na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone węglem kamiennym z własnych zakładów górniczych grupy.