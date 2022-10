Tauron pomaga swoim klientom oszczędzać energię

Ponad 2 tys. klientów każdego dnia korzysta z kalkulatorów Taurona. Grupa uruchomiła kolejne narzędzia, dzięki którym można sprawdzić, ile mniej więcej zużywamy energii elektrycznej rocznie w gospodarstwie domowym oraz jak prawidłowo dobrać moc instalacji fotowoltaicznej.

Tauron uruchomił już specjalną stronę internetową dla klientów, którzy chcą dowiedzieć się, jak sprawdzić swoje zużycie energii elektrycznej.

Kalkulator pozwala na sprawdzenie, ile prądu zużywają urządzenia zamontowane w gospodarstwie domowym. Po stronie użytkownika jest podanie mocy urządzenia i czas jego używania.

W wyniku obliczeń uzyskiwana jest wartość zużycia energii elektrycznej w kWh oraz koszt zużycia prądu. Koszt ten obliczony jest dla średniego łącznego kosztu 1 kWh w Polsce dla grupy taryfowej G11.

- Naszym priorytetem jest komfort naszych klientów. Polski rząd robi wszystko, aby odbiorcy prądu i ciepła przez najbliższe miesiące przeszli komfortowo. Ministerstwo Aktywów Państwowych, wraz ze spółkami Skarbu Państwa, podjęło działania aby chronić gospodarstwa domowe przed tym wszystkim, co przyniosła rosyjska agresja na Ukrainę oraz wojna hybrydowa prowadzona przez Kreml w Europie. Szacuję, że zamrożenie cen, zaproponowane przez polski rząd, będzie dotyczyło ponad 60 procent gospodarstw domowych, którym sprzedajemy energię elektryczną. Już teraz przygotowujemy się do wdrożenia sposobu rozliczania naszych klientów. Zapowiedzi projektów osłonowych, wywołały naturalny wzrost zainteresowania klientów wysokością rachunków – mówi Paweł Szczeszek, prezes grupy Tauron.

Zabezpieczenie gospodarstw domowych przed wzrostami cen energii

Strefa klienta rozwijana jest w związku z rządową Tarczę Solidarnościową, która ma chronić Polaków przed gwałtownymi wzrostami cen energii.

Rozwiązanie to ma na celu zabezpieczyć gospodarstwa domowe (taryfa G) przed wzrostami cen energii w 2023 roku. Będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu gwarantowanej ceny za energię elektryczną.

Dlatego Tauron uruchomił już specjalną stronę internetową dla klientów, którzy chcą dowiedzieć się jak sprawdzić swoje zużycie energii elektrycznej.

Nowe rozwiązanie dla klientów wdrożyła także spółka Tauron Dystrybucja, której eksperci podpowiadają odbiorcom proste i przydatne narzędzia do oszczędzania energii. Trzy przydatne kalkulatory zostały zebrane na stronie internetowej.

- Coraz większą uwagę przykładamy w naszych domach i rodzinach do efektywności energetycznej. Oszczędzanie energii, mądre jej użytkowanie i dbanie o domowy budżet, to coraz częstsze tematy poruszane na co dzień. Na naszej stronie internetowej funkcjonują kalkulatory: zużycia prądu, mocy przyłączeniowej oraz doboru mocy fotowoltaiki. Dziennie korzysta z nich ponad dwa tysiące osób. Najpopularniejszym z nich jest kalkulator zużycia energii elektrycznej - wyjaśnia Ewa Groń, rzeczniczka Tauron Dystrybucja.

Każdy sam może obliczyć ile zużywa energii i ile może za nią zapłacić

Dla zainteresowanych zmniejszeniem bieżących kosztów zużycia w kalkulatorze zawarty jest także link do strony „ Jak oszczędzać energię elektryczną", gdzie przygotowany jest poradnik, jak w prosty sposób i zachowując codzienny komfort oszczędzać energię w domu.

Na etapie budowy domu lub przejmowania nowego lokalu konieczne jest zaplanowanie mocy, która będzie wykorzystywana w obiekcie. Wartość ta jest konieczna do zawarcia umowy przyłączeniowej. By klient mógł prosto wyliczyć wartość mocy zainstalowanej, do kalkulatora dołączony jest arkusz kalkulacyjny zawierający przykładowe zakresy mocy znamionowej 20 najpopularniejszych domowych sprzętów zasilanych energią elektryczną. Można dzięki temu oszacować, jakie będzie orientacyjne zużycie naszej rodziny przy określonej liczbie i rodzaju użytkowanych urządzeń.

Pomoc także przy podłączeniu się obiorców do sieci energetycznej

Na tym etapie Tauron Dystrybucja pomaga również przejść przez cały proces przyłączania do sieci. W kalkulatorze zawarty jest link do strony „ Przyłączenie do sieci", gdzie znajduje się szczegółowy opis procesu, którego celem jest doprowadzenie energii elektrycznej do nowego obiektu lub zmiana sposobu zasilania w już istniejącym obiekcie.

Kolejne przydatne narzędzie pozwala racjonalnie i efektywnie zaplanować zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Ma to wpływ na koszty samej inwestycji oraz na późniejszą poprawną pracę zamontowanej instalacji.

- Nasz kalkulator wspiera optymalne dobranie instalacji do konkretnych potrzeb klienta. Temat ten jest istotny ponieważ duża część montowanych w ostatnich latach instalacji była przewymiarowana. Oznacza to, moc zainstalowanych paneli była znacząco większa niż możliwości konsumpcyjne energii przez gospodarstwo domowe. Z jednej strony to dodatkowe i nieracjonalne koszty dla klientów, z drugiej możliwość generowania problemów technicznych podczas pracy instalacji i jej współpracy z siecią energetyczną - wyjaśnia Ewa Groń.

