Tauron pomaga wymienić ogrzewanie w domach

Ponad 60 proc. mieszkańców domów wskazuje ekologię, jako powód wymiany źródła ciepła, a co trzeci badany deklaruje, że dofinansowanie przekonałoby go do wymiany ogrzewania na bardziej eko – wynika z danych Taurona. Grupa opublikowała bezpłatny e-book o wymianie ogrzewania.

W 2022 r. Tauron planuje wymienić instalacje grzewcze w blisko 1000 gospodarstw domowych na południu Polski.

Konsumenci, którzy zdecydują się na wymianę ogrzewania w ramach programu „Ogrzej się z Tauronem" mogą otrzymać nawet 4200 zł dofinansowania do wymiany ogrzewania.

Kwestie finansowe pozostają jednym z najmocniejszych argumentów przemawiających za wymianą starego ogrzewania. Nowa technologia grzewcza sprawi, że koszty ogrzewania będą niższe.

- Świadomość konsumentów dotycząca wpływu sposobu funkcjonowania każdego z gospodarstw domowych na najbliższe otoczenie, w tym na jakość powietrza systematycznie rośnie. W ramach Zielonego Zwrotu Taurona wspieramy ekologiczne decyzje konsumentów między innymi poprzez nowy program dofinasowania do wymiany ogrzewania na efektywniejsze i bardziej przyjazne środowisku – mówi Paweł Szczeszek, prezes Tauron Polska Energia.

Tysiąc gospodarstw domowych

To kolejne działanie, które wpisuje się w Zielony Zwrot Taurona, a którego celem jest promowanie ekologicznych inwestycji.

- Tylko w tym roku chcemy wymienić instalacje grzewcze w blisko 1000 gospodarstw domowych na południu Polski. Konsumenci, którzy zdecydują się na wymianę ogrzewania w ramach programu „Ogrzej się z Tauronem" mogą otrzymać nawet 4200 zł dofinansowania do wymiany ogrzewania. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które wymienią stare ogrzewanie na bardziej ekologiczne takie jak m.in. pompa ciepła lub kocioł gazowy - mówi Rafał Soja, prezes spółki Tauron Sprzedaż.

Otrzymana kwota jest zwolniona z podatku, a program nie wyklucza możliwości pozyskania innych źródeł dopłat do inwestycji, np. z ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze".

Niższe koszty ogrzewania

Kwestie finansowe pozostają jednym z najmocniejszych argumentów przemawiających za wymianą starego ogrzewania. Nowa technologia grzewcza sprawi, że koszty ogrzewania będą niższe. Wynika to przede wszystkim ze znacznie wyższej wydajności nowoczesnych urządzeń grzewczych, czyli lepszego wykorzystywania energii zawartej w paliwach.

Sprawność cieplna nowoczesnych urządzeń grzewczych jest minimum 10 procent wyższa od tradycyjnych. W praktyce różnice mogą sięgać 30 procent, co oznacza, że do ogrzania tej samej powierzchni lub ilości wody potrzeba będzie mniej paliwa.

Bezpłatny e-book, w którym eksperci przygotowali szereg praktycznych wskazówek na temat całego procesu wymiany ogrzewania na bardziej ekologiczne dostępny jest na stronie internetowej.

Bez papieru

Tauron stara się być również eko w kontaktach z klientami. Przez Internet można załatwić coraz więcej spraw m.in. płatności online.

Dzięki temu rozwiązaniu w ostatnich dwóch latach Tauron wystawił blisko 12 milionów elektronicznych faktur. Zastąpiły one papierowe dokumenty, których produkcja pochłonęłaby około 3000 drzew.

Tauron wdrożył też nową stronę internetową, dzięki której klienci mogą skorzystać z wirtualnego biura obsługi klienta czy dostać się na stronę mój-tauron.pl

