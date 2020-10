Tauron przetestował rozwiązania kolejnych startupów

Nowy chatbot, narzędzie do zarządzania siecią urządzeń i czujników internetu rzeczy czy inteligentne urządzenia dla miejskiej przestrzeni - to niektóre produkty startupów, które testował ostatnio koncern Tauron w ramach programu KPT ScaleUP.

O zakończeniu drugiej rundy akceleracyjnej, a także przeprowadzonym naborze do trzeciej edycji zarządzanego przez Krakowski Park Technologiczny akceleratora KPT ScaleUp - z udziałem Tauronu - koncern poinformował we wtorkowym komunikacie.

Tauron uczestniczy w akceleratorze jako odbiorca technologii. Celem jest wypracowanie nowych rozwiązań w obszarach będących przedmiotem zainteresowania firmy.

Wybrane z nich firma chce przełożyć na codzienną działalność. W całym programie od 2018 r. do Tauronu trafiło ponad 200 rozwiązań.

"W dwóch zakończonych już rundach akceleracyjnych koncentrowaliśmy się m.in. na rozwiązaniach z obszaru internetu rzeczy oraz takich, które pozwolą usprawnić naszą obsługę klienta. To ważne dla Taurona, który dostarcza energię elektryczną i obsługuje ponad 5,5 mln klientów" - powiedział rzecznik koncernu Łukasz Zimnoch.



Podczas pierwszych dwóch naborów eksperci firmy przeanalizowali 110 rozwiązań. W trzecim naborze do firmy trafiło kolejnych 101 rozwiązań. "W trzecim naborze zgłosiły się do nas startupy zajmujące się m.in. monitorowaniem pracy maszyn, zabezpieczeniem sieci energetycznych czy przemysłowym internetem rzeczy" - wymienił Zimnoch.

Zaprezentowane przez startupy technologie analizowało pod kątem możliwości ich wdrożenia, potencjalnej skalowalności biznesu, przewag konkurencyjnych 40 ekspertów z różnych obszarów działalności koncernu - od wytwarzania i dystrybucji energii przez sprzedaż i obsługę klienta po badania i rozwój oraz wdrażanie nowych biznesów.

Wśród przedsięwzięć wybranych do półrocznej akceleracji w drugim naborze Tauron m.in. dostrzegł potencjał chatbota spółki Roboticon. Chatbot to nowa forma kontaktu, ale też asystent, który podczas pilotażu ułatwiał klientom odnalezienie interesujących ich informacji w portalu tauron.pl, a także wspierał ich podczas pierwszego kontaktu, zastępując w niektórych sytuacjach konsultanta, w procesie podpisywania i przepisywania umów czy podczas zakupu instalacji fotowoltaicznych.

Tauron testował rozwiązanie Roboticonu podczas pierwszej fali pandemii koronawirusa, gdy po zamknięciu stacjonarnych punktów obsługi klienta cały ruch został przekierowany do kanałów zdalnych, a spółka obsłużyła w tym czasie ponad 1 mln klientów.

Ponadto, m.in. startup Nanobots Software przygotował narzędzie do zarządzania siecią urządzeń i czujników internetu rzeczy w przestrzeni miejskiej, a startup Seedia, działający w obszarze smart city, przygotował i dostarczył elementy małej architektury miejskiej. Były wśród nich m.in. inteligentne infokioski, pozwalające na wyświetlanie komunikatów dla mieszkańców miast, a także kosze na śmieci, przekazujące służbom miejskim informacje o stanie ich zapełnienia.

Koordynowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości programu KPT ScaleUP to już kolejne zaangażowanie Tauronu w poszukiwania współpracy z młodymi firmami, pod kątem znajdowania i wdrażania innowacji (Tauron był też m.in. głównym partnerem rozpoczętego w 2016 r. i również koordynowanego przez PARP programu Pilot Maker).

Akceleratorem (czyli pośrednikiem między startupem i koncernem, jednym z dziesięciu wybranych przez PARP) w programie KPT ScaleUP jest Krakowski Park Technologiczny. Na uczestników czeka program akceleracyjny, dopasowany do ich potrzeb, z udziałem ekspertów technologicznych i biznesowych. Młode firmy mogą liczyć na usługi doradcze i mentorskie o wartości, a także na grant, np. na przetestowanie produktu i dostosowanie go do potrzeb odbiorców.

Akcelerator KPT ScaleUP jest jednym z 10 akceleratorów uruchomionych w ramach ogólnopolskiej inicjatywy PARP nazwanej ScaleUP. Jej celem jest wsparcie w rozwoju młodych firm, które spełniają kryteria jednego z 10 programów akceleracyjnych. Cały projekt współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.