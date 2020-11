Tauron przyłączył blisko 62 tys. mikroinstalacji OZE

W trzech kwartałach tego roku Tauron przyłączył do sieci energetycznej blisko 62 tys. mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy 422 megawatów. To ponad dwukrotnie więcej niż w całym ubiegłym roku i prawie osiem razy więcej niż w roku 2018 - wynika z danych spółki.

Trzeci kwartał 2020 r. przyniósł kolejny rekord, jeśli chodzi o liczbę przyłączonych do naszej sieci mikroinstalacji. Było ich tylko w tym okresie ponad 27,3 tys. - poinformował wiceprezes Tauron Polska Energia Jerzy Topolski.

Od stycznia do końca września br. Grupa Tauron przyłączyła także 42 odnawialne źródła energii inne niż mikroinstalacje, z których tylko cztery nie zostały wykonane w technologii fotowoltaicznej.

Łączna moc instalacji OZE przyłączonych do sieci Taurona w trzech kwartałach to ok. 458 megawatów.

Przedstawiciele Taurona wskazują, że dynamiczny wzrost ilości przyłączanych do sieci mikroinstalacji, a tym samym wzrost liczby prosumentów, jest wyzwaniem dla sieci energetycznej. Chodzi o to, że rosnąca liczba rozproszonych źródeł energii powoduje dwukierunkowe przepływy energii, co wpływa na zarządzanie i eksploatację sieci.

"Zdarzają się przypadki przewymiarowania mocy instalacji w stosunku do bieżącego zapotrzebowania oraz braku korelacji pomiędzy produkcją i zużyciem danego klienta. Powoduje to znaczące skoki napięcia w sieci" - tłumaczą eksperci Taurona.

W takiej sytuacji system elektroenergetyczny pełni rolę wirtualnego magazynu energii, a to wymaga kosztownego rozwoju odpowiedniej infrastruktury niskiego i średniego napięcia. Zdaniem wielu ekspertów, wyjściem z tej sytuacji jest połączenie rozwoju mikroinstalacji z tworzeniem małych, domowych magazynów energii.

Odwrócenie przepływów w sieci dystrybucyjnej, a więc wprowadzanie do sieci energii zamiast jej pobieranie, może skutkować przeciążeniami elementów sieci, takich jak linie czy transformatory, a także problemami napięciowymi oraz brakiem możliwości wyprowadzenia mocy z części mikroinstalacji.

"Spółka prowadzi działania w zakresie poprawy parametrów i funkcjonowania sieci. Widać to szczególnie w obszarze inwestycji i modernizacji, gdzie przygotowywane i uruchamiane są programy inwestycyjne skierowane na dostosowywanie sieci do przyłączania kolejnych OZE oraz nastawione na zwiększenie jej elastyczności" - podał Tauron.

Mikroinstalacja to odnawialne źródło energii elektrycznej o mocy zainstalowanej do 50 kW. W ostatnich czterech latach liczba takich instalacji rośnie skokowo - z ponad 4 tys. w roku 2017 (o łącznej mocy 24 megawatów), poprzez ponad 8 tys. (o łącznej mocy blisko 50 megawatów) w roku 2018 do przeszło 30,4 tys. w ubiegłym roku.

Łączna moc wszystkich przyłączonych w 2019 r. odnawialnych źródeł energii wyniosła 278 megawatów, z czego 206 MW to mikroinstalacje. W tym roku dynamika wzrostu w Tauronie jest ponad dwukrotnie większa.

Odpowiedzialna za rozwój sieci energetycznej spółka Tauron Dystrybucja to największy w Polsce dystrybutor energii, dysponujący siecią 235 tys. km linii energetycznych na obszarze blisko 58 tys. km kw. Rocznie firma przesyła blisko 50 tys. gigawatogodzin energii do ok. 5,6 mln klientów. Spółka jest częścią grupy energetycznej Tauron Polska Energia.

Dotychczas Tauron przyłączył do sieci energetycznej mikroinstalacje oraz inne odnawialne źródła energii o łącznej mocy ok. 1,7 gigawata. Grupa planuje uruchomienie programów inwestycyjnych, zwiększających potencjał do przyłączania kolejnych OZE oraz poprawiających elastyczność sieci dystrybucyjnej.

Rozwój energetyki odnawialnej to jedno z założeń ogłoszonego wiosną ub. roku przez grupę Tauron "zielonego zwrotu", w ramach którego Grupa zamierza znacząco zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych, zmniejszając jednocześnie udział konwencjonalnych źródeł węglowych.

Przedstawiciele grupy Tauron wyliczyli, że w Polsce jest średnio ok. tysiąc godzin słonecznych rocznie, co wystarcza do efektywnego działania instalacji fotowoltaicznych i zaspokojenia rocznego zapotrzebowania na energię przeciętnego gospodarstwa domowego. Dlatego - przekonują energetycy - warto zostać samodzielnym producentem zielonej energii i rozważyć zakup instalacji fotowoltaicznej.