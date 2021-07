Tauron radzi, jak uniknąć błędów przy domowej instalacji fotowoltaicznej

W pierwszym półroczu 2021 Tauron przyłączył już do swojej sieci blisko 44 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy ok. 317 MW. Dla wszystkich uczestników rynku fotowoltaicznego Tauron przygotował specjalny poradnik, w którym odpowiada na najczęściej zadawane przez prosumentów pytania, dotyczące poprawnej pracy fotowoltaiki.

Monitoring i pomoc

Przydomowe magazyny energii

Jeśli ustawienia spełniają wymagania, a urządzenie nadal się wyłącza, instalator powinien uruchomić funkcję sterowania mocą bierną. Mikroinstalacja ograniczy wówczas generowaną moc, dzięki czemu napięcie w instalacji prosumenta nie będzie rosnąć, a mikroinstalacja nie będzie się wyłączać. Zagwarantuje to większą efektywność pracy.- Przygotowanie porad i wskazówek dla prosumentów to również odpowiedz na reklamacje, które wpływają do firm energetycznych w zakresie poprawności pracy domowych instalacji PV - dodaje Topolski. – W naszej ocenie bardzo duży procent zgłaszanych problemów swoje przyczyny ma po stronie klientów i instalatorów, wymaga sprawdzenia poprawności podłączenia mikroinstalacji do wewnętrznej instalacji elektrycznej prosumenta oraz sprawdzenia poprawności skonfigurowania i nastawów falownika - wyjaśnia Jerzy Topolski.W celu poprawy warunków pracy mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz zwiększenia zdolności przyłączeniowych tych źródeł do sieci dystrybucyjnej, Tauron Dystrybucja prowadzi działania w obszarze monitorowania pracy sieci dystrybucyjnej. Wykorzystywane są do tego celu analizatory parametrów energii oraz liczniki zdalnego odczytu.Na tej podstawie spółka wykonuje analizy techniczne, które służą ocenie parametrów jakościowych dystrybuowanej energii oraz stopnia obciążenia poszczególnych elementów sieci. Ta wiedza jest wykorzystywana następnie do podejmowania decyzji dotyczących zakresu koniecznych działań inwestycyjnych. Na tej podstawie podejmowane są również działania eksploatacyjne (doraźne), polegające m.in. na regulacji napięcia w stacjach transformatorowych SN/nN.W zależności od nasycenia obwodów niskiego napięcia mikroinstalacjami i struktury istniejących sieci, Tauron Dystrybucja w miarę posiadanych środków stara się poprawiać i dostosowywać do źródeł OZE stan sieci. Dzieje się to poprzez np. wymiany transformatorów SN/nN na jednostki o większej mocy, wymianę przewodów lub dobudowę nowych stacji SN/nN.- Z naszej perspektywy dla prawidłowej pracy źródeł wytwórczych na wszystkich poziomach napięć konieczne jest stałe monitorowanie parametrów technicznych sieci, opracowywanie złożonych analiz sieciowych oraz identyfikacja koniecznych do wykonania inwestycji - mówi Jerzy Topolski.Działania prowadzone po stronie dystrybucji mają typowo techniczny wymiar i dotyczą sieci dystrybucyjnej, za która odpowiadamy.- Jednak prosument i jego instalacja wytwórcza również wpływają na parametry pracy naszych urządzeń i dlatego w swoim własnym interesie powinien dbać o prawidłowość montażu i sposobu pracy swoich instalacji - tłumaczy Jerzy Topolski.Dużym wyzwaniem dla instalacji prosumenckich jest magazynowanie nadwyżek energii w okresie produkcji, kiedy prosumenci nie zużywają jej na bieżąco.Sieć dystrybucyjna nie jest fizycznym magazynem energii i nie może przechować energii do czasu, aż odbiorcy zaczną ją zużywać. Mogą tu jednak pomóc sami prosumenci zagospodarowując energię, którą wytworzą lub magazynując ją w przydomowych magazynach energii.Dzięki takim magazynom praca mikroinstalacji nie będzie zależna od zapotrzebowania na energię w sieci operatora, a prosumenci zwiększą swoją niezależność energetyczną. Pozwoli to również na dalszy rozwój lokalnych źródeł energii i rozwój OZE.Czytaj także: Rząd uruchomi dotacje na magazyny energii