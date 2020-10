Tauron robi emisję obligacji za 1 mld zł. Santander Bank Polska w roli głównej

Tauron wyemituje na polskim rynku obligacje o wartości 1 mld złotych zł na transformację energetyczną grupy. W realizację przedsięwzięcia zaangażowane jest konsorcjum banków: Santander Bank Polska jako prowadzący księgę popytu oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Bank Polska Kasa Opieki oraz Erste Group Bank jako współprowadzący księgę popytu. Emisję zaplanowano na 30 października 2020 roku.







Tauron inwestuje w OZE

Tauron już dziś jest właścicielem dziewięciu farm wiatrowych. W 2019 roku firma kupiła pięć farm wiatrowych w północnej Polsce, dzięki czemu zwiększyła moc zainstalowaną w technologii wiatrowej do 380 MW.Firma posiada też 34 hydroelektrownie zlokalizowane na terenie województw dolnośląskiego, opolskiego i małopolskiego. Ich łączna moc wynosi 143 MWe.W 2020 roku w Jaworznie, na terenie dawnej elektrowni węglowej, rozpoczęła się budowa farmy fotowoltaicznej. To pierwsza elektrownia powstająca w ramach programu Tauron PV, zakładającego uruchomienie pięciu farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 100 MW. Farmy powstaną na terenach poprzemysłowych należących do TAURON Wytwarzanie.Innym przykładem proekologicznych inwestycji Taurona jest budowa elektrowni fotowoltaicznych Choszczno I i Choszczno II, składających się docelowo z dziesięciu farm o łącznej mocy 12 MW. Choszczno I jest już na etapie budowy, a Choszczno II blisko ukończenia dokumentacji projektowej. Realizacja projektów ma charakter kompleksowy.