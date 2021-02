Tauron robi wielkie odpisy. Obniżą zysk o ponad 2 mld zł

Tauron Polska Energia zakończył analizy, które wykazały istotne zmiany w zakresie wartości odzyskiwalnej aktywów trwałych w segmentach Wytwarzanie, Wydobycie i OZE, co wskazuje na zasadność utworzenia odpisów w wysokości 2,943 mld zł, co może przełożyć się na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego firmy za 2020 r. o 2,384 mld zł.

Odpisy wartości akcji i pożyczek, a zysk jednostkowy za 2020 rok

- zasadność utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów w segmencie Wydobycie w wysokości 380 mln zł.- Wartość utworzonych odpisów w odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego wynosi 2 943 mln zł, a łączny szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wyniesie 2 384 mln zł- poinformował Tauron.Tauron podał ponadto, że w odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020 przeprowadzone analizy wykazały:- zasadność utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości akcji w Tauron Wytwarzanie w wysokości 194 mln zł,- zasadność utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości udziałów w Tauron Ekoenergia w wysokości 376 mln zł,- zasadność obniżenia wartości bilansowej pożyczek udzielonych przez Tauron Polska Energia na rzecz Tauron Wydobycie w wysokości 312 mln zł,- zasadność obniżenia wartości bilansowej pożyczek udzielonych przez Tauron Polska Energia na rzecz Elektrociepłowni Stalowa Wola w wysokości 236 mln zł.- Wartość utworzonych odpisów udziałów i akcji oraz obniżenia wartości bilansowej udzielonych pożyczek w odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego wynosi 1 118 mln zł, a łączny szacunkowy wpływ na obniżenie jednostkowego wyniku finansowego netto wyniesie 1 118 mln zł – poinformował Tauron.Tauron podkreślił, że wartość odpisów i obniżenia wartości bilansowej udzielonych pożyczek nie będzie miała wpływu na wynik EBITDA w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2020 rok. Tauron określa wynik EBITDA jako zysk EBIT powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe.Tauron zastrzegł, że prezentowane wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów i wielkość odpisów z tytułu utraty wartości aktywów zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych Taurona za 2020 rok. Mają one zostać opublikowane 31 marca 2021