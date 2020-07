Tauron rozbuduje elektrownię fotowoltaiczną

Elektrownia fotowoltaiczna Choszczno I, składająca się z sześciu farm o łącznej mocy 6 MW, zostanie powiększona o kolejne 4 farmy o mocy 4 MW. W kolejnym kroku możliwa będzie rozbudowa farmy o dodatkowe 2 MW. Nowy obiekt nazywa się Choszczno II.

Pandemia koronawirusa nie przeszkodziła w realizacji fotowoltaicznych projektów Taurona. W jej czasie zaktualizowano dokumentację projektową. W zakresie modułów PV i falowników zastosowane zostaną najnowsze, dostępne technologie.Zabezpieczono też dostawy kluczowych komponentów oraz wykonano badania gruntu w celu optymalizacji konstrukcji wsporczych.Realizacja projektów ma charakter kompleksowy. Obejmuje m.in. dostawę i montaż modułów, falowników oraz stacji transformatorowych, posadowienie konstrukcji wsporczej, okablowanie oraz infrastrukturę towarzyszącą w postaci dróg dojazdowych i ogrodzenia z monitoringiem.Budowa farmy fotowoltaicznej Choszczno wpisuje się w założenia Zielonego Zwrotu Taurona. Do 2025 roku planowane są inwestycje w farmy fotowoltaiczne (dodatkowe 300 MW), farmy wiatrowe na lądzie (900 MW) oraz zaangażowanie w morską energetykę wiatrową.Celem Zielonego Zwrotu Taurona jest zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w miksie energetycznym grupy do ponad 65 proc. w 2030 roku, przy jednoczesnym obniżeniu emisyjności o 50 proc.Tauron prowadzi również program Tauron PV, którego celem jest budowa instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 75-150 MWp na terenach należących do grupy. Inwestycja będzie zrealizowana w pięciu lokalizacjach: Jaworznie, Mysłowicach, Stalowej Woli, Trzebini i Kędzierzynie Koźlu), a potencjał każdej z farm jest silnie uzależniony od uwarunkowań lokalizacyjnych, co rzutuje na wielkość mocy instalacji.Inwestycje są rozwijane na terenach zrekultywowanych lub wymagających rekultywacji wskutek długotrwałej działalności przemysłowej. Są to głównie obszary po byłych elektrowniach lub składowiskach odpadów paleniskowych. Dzięki programowi Tauron PV można będzie przywrócić tym miejscom funkcje gospodarcze.Najbardziej zaawansowany jest projekt budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 5 MW w Jaworznie na terenach, na których w przeszłości zlokalizowana była Elektrownia Jaworzno I.