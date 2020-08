Tauron rozpoczął budowę farmy fotowoltaicznej na terenie dawnej elektrowni

Na należącym do grupy energetycznej Tauron terenie dawnej Elektrowni Jaworzno I rozpoczęła się budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 5 megawatów - podała w poniedziałek Grupa, która docelowo - w ramach programu Tauron PV - ma uruchomić na swoich terenach podobne instalacje o łącznej mocy ponad 100 MW.

Projekt w Jaworznie jest pierwszym tego typu, realizowanym na terenach poprzemysłowych. Instalację dofinansowuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który udzielił spółce Tauron Wytwarzanie preferencyjnej pożyczki, z możliwością umorzenia nawet 3 mln zł, które spółka będzie mogła wykorzystać na kolejną proekologiczną inwestycję.

Farmę w Jaworznie buduje konsorcjum spółek Tauron Serwis i Tauron Nowe Technologie (dawniej Tauron Dystrybucja Serwis), które wygrało przetarg na realizację tego przedsięwzięcia. Obecnie trwa niwelacja terenu, dostawa i montaż konstrukcji. Inwestycja ma być gotowa najdalej w przyszłym roku.

"Na działce ma stanąć ponad 12 tys. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 5 MW. Ich powierzchnia wyniesie ok. 22 tys. m kw., co odpowiada powierzchni trzech boisk do piłki nożnej. Farma będzie składała się z 19 inwerterów oraz 3 stacji transformatorowych średniego napięcia" - poinformował w poniedziałek rzecznik Taurona Łukasz Zimnoch, cytowany w poniedziałkowym komunikacie firmy.

Docelowo Tauron zamierza zbudować na swoich terenach instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 100 MW. Rozważanych jest pięć lokalizacji o różnym stopniu zaawansowania i mocy. Inwestycje są rozwijane na terenach zrekultywowanych lub wymagających rekultywacji wskutek długotrwałej działalności przemysłowej - są to głównie tereny po byłych elektrowniach lub składowiskach odpadów paleniskowych.

"Budowa elektrowni słonecznej na terenach poprzemysłowych to najkorzystniejsze ze środowiskowego punktu widzenia rozwiązanie, dzięki któremu obszary przez lata niezagospodarowane, zyskują nowe życie. W tym przypadku dodatkowym atutem jest wykorzystanie terenu na potrzeby proekologicznego projektu" - powiedział, cytowany w komunikacie, wiceprezes spółki Tauron Wytwarzanie Wojciech Przepadło.

W ramach ogłoszonej wiosną ub. roku polityki "zielonego zwrotu" do 2025 r. Tauron zamierza m.in. zainwestować w farmy wiatrowe na lądzie (dodatkowe 900 MW), farmy fotowoltaiczne (dodatkowe 300 MW) oraz zaangażować w budowę morskich farm wiatrowych. We wrześniu 2019 r. Grupa kupiła pięć farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW oraz nabyła prawa do projektu zespołu farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 6 MW.

Przed kilkoma miesiącami spółka podpisała porozumienie, zgodnie z którym każdy z kolejnych projektów z obszaru odnawialnych źródeł energii będzie mógł liczyć na co najmniej 50 mln zł dofinansowania z Polskiego Funduszu Rozwoju. W grudniu ub. roku Tauron podpisał umowę kredytową z bankiem Intesa Sanpaolo na finansowanie wydatków związanych m.in. z energetyką odnawialną. Wartość udzielonego na pięć lat kredytu to 750 mln zł. Sfinansowaniu transformacji Taurona służy też planowana emisja obligacji o wartości do 2 mld zł.