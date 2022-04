Tauron rozpoczął budowę nowej farmy wiatrowej

Pierwsza turbina została właśnie posadowiona w ramach inwestycji Taurona w nową elektrownię wiatrową Piotrków. Komponenty 14 kolejnych są w trakcie transportu.

Wraz ze zwiększaniem mocy z wietru, Tauron równolegle realizuje projekty budowy farm fotowoltaicznych. W grudniu 2020 roku w Jaworznie, na terenie dawnej elektrowni węglowej, firma uruchomiła pierwszą farmę fotowoltaiczną budowaną w ramach programu Tauron PV. Program zakłada uruchomienie farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 150 MW. Farmy powstają na terenach poprzemysłowych należących do grupy Tauron. Obecnie, w ramach programu, trwają prace nad budową największej farmy fotowoltaicznej – w Mysłowicach. Jej docelowa moc zainstalowana ma wynosić aż 100 MW.Z kolei w pierwszym kwartale 2021 r. do użytku oddana została elektrownia fotowoltaiczna Choszczno I o łącznej mocy 6 MW. W styczniu br. zakończono też budowę drugiej instalacji w tej lokalizacji – Choszczno II o mocy 8 MW, po jej oddaniu do użytkowania obie farmy fotowoltaiczne osiągną łączną moc 14 MW.