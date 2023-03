Tauron rozpoczyna budowę farmy wiatrowej. Będzie druga co do wielkości w spółce

Rozpoczęło się wylewanie fundamentów pod infrastrukturę nowej farmy wiatrowej Mierzyn w Zachodniopomorskiem budowanej przez spółkę Tauron. W ramach instalacji pracować będzie 15 turbin wiatrowych, których łączna moc wynosić będzie 58,5 MW.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Grupa dzięki realizacji tej inwestycji zwiększy swoje zielone moce o prawie 60 MW.

Procedura uruchomienia instalacji ma rozpocząć się jeszcze w tym roku, produkcja energii – w przyszłym roku.

W realizacji Tauron ma pięć instalacji OZE; cztery wiatrowe i jedną fotowoltaiczną o łącznej mocy ok. 190 MW. To 140 MW wietrznej i 50 MW fotowoltaicznej.

O energetyce wiatrowej na lądzie będziemy dyskutować podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się 24-26 kwietnia w Katowicach.

Jak zapewniają przedstawiciele Taurona, farma zapewni energię ponad 68 tysiącom gospodarstw domowych.

Farma wiatrowa Mierzyn jest drugim pod względem wielkości i uzyskanej mocy projektem Grupy Tauron, która eksploatuje w tym momencie 11 farm wiatrowych. To instalacje w Majewie, Piotrkowie, Zagórzu, Wicku, Marszewie, Lipnikach, Śniatowie, Mogilnie, Inowrocławiu, Dobrzyniu i Gołdapi, gdzie 200 turbin wytwarza przyjazną środowisku energię elektryczną o łącznej mocy 416 MW.

Budowa farmy wiatrowej Mierzyn, zgodnie z przyjętymi założeniami, zostanie zakończona do końca 2024 roku

Prezes Tauron Zielona Energia Wojciech Więcławek wyjaśnia, że Tauron kupił projekt farmy wiatrowej Mierzyn w województwie zachodniopomorskim w czerwcu zeszłego roku. Grupa dzięki realizacji tej inwestycji zwiększy swoje zielone moce o prawie 60 MW. Budowa farmy wiatrowej Mierzyn, zgodnie z przyjętymi założeniami, zostanie zakończona do końca 2024 roku.

- Procedura uruchomienia instalacji ma rozpocząć się jeszcze w tym roku, produkcja energii – w przyszłym roku – wyjaśnia prezes Tauron Zielona Energia Wojciech Więcławek.

Jak wskazuje Wojciech Więcławek, w realizacji Tauron ma pięć instalacji OZE; cztery wiatrowe i jedną fotowoltaiczną o łącznej mocy ok. 190 MW. To 140 MW wietrznej i 50 MW fotowoltaicznej.

- W 2023 roku spółka planuje rozpoczęcie budów instalacji OZE na 140 MW – dodaje prezes Tauron Zielona Energia.

W tym momencie Tauron ma 1000 hektarów dzierżawionych gruntów pod inwestycje, gdzie chce zainstalować 700-800 MW, głównie w fotowoltaice.

W tym roku chce potroić dzierżawioną powierzchnię.

- Turbiny wiatrowe instalowane na lądzie to jedne z najtańszych, ale też najbardziej efektywnych jednostek wytwórczych, stąd ich szczególne miejsce w zielonym portfelu Taurona. Do 2025 roku chcemy zainstalować w technologii onshore 0,7 GW. To jedna z kluczowych inwestycji dla powodzenia Zielonego Zwrotu. Przełoży się ona na wymierne korzyści w postaci ilości energii odnawialnej w sieci, a przez to przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2, co również wpłynie na poprawę jakości powietrza – wyjaśnia szef energetycznego lidera – mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy Tauron.

Maszt ma ponad 130 metrów wysokości, łopata 70 metrów

Jak wyjaśnia Agata Megger, zespół inżyniera kontraktu Eko-Wiatr Bis, fundament pod jeden maszt pochłania 55 m3 betonu, procedura wylania trwa osiem godzin. Następnie beton musi stężeć, co zajmuje około 30 dni.

- Mokra zima spowolniła postępy w pracach, dlatego w tym momencie prace są bardzo intensywne, przy inwestycji pracuje jednocześnie nawet 50 osób – wskazuje Agata Megger.

Maszt ma ponad 130 metrów wysokości, łopata 70 metrów, co w najwyższym położeniu daje przeszło 160 metrów wysokości. Masz składa się z pięciu elementów połączonych śrubami.

- Elementy żurawia potrzebnego do postawienia masztu przywożone są na 50 ciężarówkach, dlatego cały czas pracujemy nad budową dróg dojazdowych, które pozwolą na transport ciężkiego sprzętu – wskazuje. - Warunki wiatrowe w tym miejscu badaliśmy pięć lat, są one bardzo dobre. Blisko linii brzegowej, w prostej linii 20 km - dodaje Agata Megger.