Tauron rozważa budowę bloku gazowego w Elektrowni Łagisza

Tauron rozważa budowę bloku gazowo-parowego z wysokosprawną kogeneracją o przewidywanej mocy w przedziale od 400 MWe do 500 MWe oraz 250 MWt w Elektrowni Łagisza. To powrót do pomysłu sprzed kilku lat. Jeszcze w 2015 r. Tauron podpisał umowę z PFR ws. finansowania i budowy bloku gazowego w Elektrowni Łagisza.

Pozyskanie ofert to asumpt do wykonania finalnej analizy opłacalności inwestycji. Realizacja projektu jest uzależniona od dwóch najważniejszych czynników.

Pierwszy z nich to korzystne rozstrzygnięcia na aukcji rynku mocy zaplanowanej na grudzień 2022 r.

Drugim czynnikiem jest określenie możliwości zapewnienia stabilnych dostaw gazu, poza rynkiem wschodnim, ze stabilnym algorytmem cenowym, gwarantujących oczekiwany poziom rentowności.

W środę o nowej inwestycji Taurona będziemy rozmawiać z Jerzym Topolskim, wiceprezesem grupy. Wypatrujcie nowego podcastu tutaj.

Nowa sytuacja na rynku gazu

Dwa warunki