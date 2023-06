Tauron rozwija współpracę z Politechniką Śląską

Rozwój technologii magazynowania energii z wykorzystaniem infrastruktury kopalnianej oraz badania nad zastosowaniem i rozwojem technologii wodorowych będą głównymi obszarami współpracy grupy Tauron i Politechniki Śląskiej.

Celem współpracy jest wzrost innowacyjności i rozwój technologiczny w obszarze energetyki oraz zwiększenia stopnia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

- Rozpoczęta współpraca z Politechniką Śląską obejmuje kluczowe dla powodzenia transformacji polskiej energetyki technologie. Planujemy wspólnie rozwijać projekty dotyczące magazynów energii, energetyki jądrowej czy wodoru. Technologie te w przyszłości mają pomóc stabilizować cały system energetyczny w perspektywie dynamicznego rozwoju OZE. Liczymy na owocną współpracę z Politechniką Śląską, jedną z najlepszych technicznych uczelni w Polsce, która jest kopalnią talentów i kompetencji, z której możemy czerpać specjalistyczną wiedzę - mówi Paweł Szczeszek, prezes grupy Tauron.

- Uczelnia od lat współpracuje z grupą Tauron, teraz zacieśniamy kooperację, ponieważ to umożliwi nam podjęcie kolejnych wspólnych działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ - dla Politechniki Śląskiej w szczególności jest to cel XII - Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja. Współpraca z Tauronem to wiele korzyści z punktu widzenia nauki i badań naukowych, ale także kształcenia oraz rozwoju naszych studentów i młodych naukowców. Praktyki, staże, wspólne projekty i kształcenie najbardziej obecnie potrzebnych kompetencji w sektorze energetycznym przyszłości - to także korzyści wynikające ze współpracy Politechniki Śląskiej i Taurona - mówi prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej.

Zakres współpracy Taurona z Politechniką Śląską obejmuje realizację projektów związanych rozwojem OZE, energetyki jądrowej, technologii magazynowania energii w tym z wykorzystaniem infrastruktury kopalnianej i okołoenergetycznej, a także aktywny udział w ramach działania Klastra Transformacji Energetyki Zawodowej.

Współpraca trwa od lat. 11 doktorantów z Taurona

Ważnym obszarem wspólnych działań będą również badania nad zastosowaniem i rozwojem technologii wodorowych oraz komercjalizacja innowacji z wykorzystaniem programu akceleracyjnego grupy Tauron i funduszy typu Venture Capital, w których zaangażowana jest grupa.

Współpraca grupy Tauron i Politechniki Śląskiej trwa od wielu lat. Grupa Tauron wspiera swoich pracowników, którzy przygotowują dysertacje doktorskie. Obecnie aż 11 pracowników grupy realizuje studia doktoranckie na Politechnice Śląskiej, a kolejnych 12 na innych uczelniach partnerskich.

Pierwszy z doktorantów obronił już rozprawę doktorską na Politechnice Śląskiej i uzyskał tytuł naukowy. Obroniona praca doktorska dotyczyła zwiększenia niezawodności pracy urządzeń oraz ich produktywności w spółce Tauron Wytwarzanie poprzez zastosowanie predykcji analitycznej.